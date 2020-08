Ruští lékaři o analýzách Alexeje Navalného: V moči byl zjištěn alkohol a kofein

„Dnes můžeme s jistotou říci, že oxybutyráty, barbituráty, strychnin, křečové nebo syntetické jedy nebyly nalezeny. V moči byl nalezen alkohol a kofein (podrobnější výpis je předložen doprovázejícím pacienta),“ uvádí se.

Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj byl dnes v sobotu dopraven do berlínské nemocnice Charité. Dříve po stabilizaci jeho stavu byl let povolen lékaři Omské pohotovostní nemocnice č. 1., kde byl Navalnyj hospitalizován poté, co se náhle začal cítit špatně během letu z Tomsku do Moskvy.

Jeho mluvčí informovala o podezření na toxickou otravu a naznačovala úmyslné otrávení politika. Zatím se objevily informace, že Navalnyj je v kómatu a je napojen na ventilátor.

Lékaři v Omsku pak uváděli, že zvažují možnost otravy jako jednou z příčin stavu aktivisty, ale hlavní pracovní diagnózou je metabolická porucha spojená s prudkým poklesem úrovně cukru v krvi.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.