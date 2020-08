Lukašenko uvedl, že Bělorusko pronásledují, aby se pak vrhli na Rusko

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko uvedl, že Bělorusko je pronásledováno, aby se pak mohli vrhnout na Rusko: „Je to odrazový můstek, je to náš společný názor s Vladimirem Putinem“.

„Jsme tu pronásledováni, aby se pak vrhli na Rusko. Je to odrazový můstek a my ho musíme zničit. Je to náš společný názor s prezidentem Putinem,“ uvedl Lukašenko televiznímu kanálu RT.

Na otázku televizního kanálu, jak nyní probíhá komunikace s Ruskem, Lukašenko odpověděl: „Probíhá dobře.“

„Je to velká otázka, promluvíme si. Ale řeknu to hlavní. V médiích často vidím, jak někdo v Rusku říká: Ach, v Bělorusku, ach, v Bělorusku. Ale to není v Bělorusku, je to u vás, tam, na západní hranici. Utlačují a pronásledují. A s Putinem jsme se na tom shodli,“ uvedl.

Lukašenko o stávkujících podnicích

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko nařídil od 24. srpna uzavřít stávkující továrny. Tuto informaci oznámil, když vystupoval na shromáždění v Grodně.

„Není to nutné. Stejně je nedonutíme a nepřesvědčíme. Země to přežije. Ale pokud podnik nefunguje, pak od pondělka dáme na brány zámek. Lidé se zklidní a my zjistíme, koho pak do toho podniku pozvat. Od pondělka,“ uvedl prezident.

Podle jeho slov „pokud někdo nechce pracovat“, pak by je gubernátoři a předsedové výkonných výborů do toho neměli nutit.

Připomeňme, že řada běloruských podniků informovala o tom, že jejich pracovníci se zapojili do stávky a mluvilo se i o zastavení výroby. Podle předsedy vlády země Romana Golovčenka všechny organizace reálného ekonomického sektoru pracují v normálním režimu.

Co se týče pouličních protestů, Lukašenko také poznamenal, že jejich koordinátoři „sedí za hranicemi, v sousedních zemích“ a mají podporu ze svých úřadů.

„Různí lidé jezdí přes hranice. (…) Přišli, máchají vlajkami, dělají kravál a vás podněcují k nepokojům. Jádrem iniciátorů nepokojů nejsou obyvatelé Grodna a ani Bělorusové. Sedí tam poblíž Varšavy, u Vilniusu,“ konstatoval.

Taktéž vyzval, aby bylo policistům odpuštěno. Během prvních dnů protestů se totiž informovalo o tvrdých akcích z jejich strany.

„Co budete dělat, když vám začnou nepokoje na ulici? Komu zavoláte? Všichni známe od dětství ta čísla. Neničte ty lidi. Jsou to vaši lidé. A i když třeba někdy udělali chybu, odpusťte jim,“ uvedl.

Protesty v Bělorusku

Hromadné protestní akce opozice začaly po celém Bělorusku 9. srpna, po prezidentských volbách, v nichž zvítězil už po šesté za sebou nynější běloruský předák Alexandr Lukašenko. Podle informací Ústřední volební komise získal 80,1 procenta hlasů.

Opozice je ale přesvědčena, že ve volbách zvítězila Světlana Tichanovská , a nikoli Lukašenko. V prvních dnech byly protestní akce potlačovány policií, proti demonstrantům, kteří nesouhlasili s výsledky voleb, se používal slzný plyn, vodní děla, zábleskové granáty a gumové projektily. Poté bezpečnostní složky přestaly rozhánět mítinky a používat silové metody.

Podle oficiálních údajů bylo v prvních dnech zadrženo přes 6,7 tisíce lidí. Jak oznámilo běloruské ministerstvo vnitra, při nepokojích byly zraněny stovky lidí, mj. přes 120 příslušníků bezpečnostních složek, tři demonstranti zemřeli.