Lékař odhalil, proč byl Navalnyj transportován do Berlína až v sobotu

Boris Teplych, přednosta v Národním lékařském centru N.I.Pirogova v Moskvě, spolu se svými kolegy přicestoval do Omsku, aby pomohl v léčbě opozičního aktivisty Alexeje Navalného. Dnes odborník prozradil, jak se rozhodovalo o přepravě pacienta do Berlína a proč případ má tak velkou veřejnou ozvěnu.

„Rodina (Alexeje Navalného, pozn.red.) si vybrala taktiku maximalizace pozornosti, pro lidi v politice je to normální, byla s námi (lékaři, pozn.red.) co nejkorektnější a nejpozornější. Její prostředí však přednášelo informační bakchanálii, kdy neoddělovalo lékaře od administrátorů (nemocnice v Omsku, pozn.red.). To jsou lidé, kteří si stěžují na státní propagandu, ale sami přepropagovali všechny,” píše Teplych s tím, že o práci lékařů se správně neinformovalo.

Během léčby Navalného v Omsku byla přítomna jeho žena Julie a bratr Oleg. Na místě byla také jeho mluvčí Kira Jarmyšová, která s aktivistou cestovala, jeho stoupenec Ivan Ždanov a lékařka Anastasije Vasiľjeva.

Teplych také uvedl, že on a jeho kolegové byli v kontaktu s toxikologickými laboratořemi a operativně dostávali od nich aktualizaci analýz. Jeden z ředitelů specializovaných ústavů osobně koordinoval práci různých laboratoří během celé noci, sdělil.

„Když se pacient stabilizoval, posádce speciálu (letadla s německou brigádou lékařů, pozn.red.) navrhli začat transportování pacienta. Němečtí kolegové, kteří hovořili, že jsou připraveni k přepravě kdykoli a v jakémkoli stavu, uvedli, že piloti potřebují odpočinek, že pacient je ve stabilním stavu a může zůstat tam, kde je, dalších deset hodin, dokud si piloti neodpočinou. Kdyby byl v kritickém stavu, odletěli by,” píše.

„Čekal jsem, že dav přijde k hotelu a bude křičet: ‘Transportuj, transportuj.’ Ale ne. I prostředí (rodiny Navalného, pozn.red.) náhle zmlklo. O pacienta se obávali jen lékaři a nešťastná rodina. Jak se to říká? Selektivní zpravodajství?” dodal.

Ruský opoziční aktivista Alexej Navalnyj byl dnes v sobotu dopraven do berlínské nemocnice Charité. Dříve po stabilizaci jeho stavu byl let povolen lékaři Omské pohotovostní nemocnice č. 1., kde byl Navalnyj hospitalizován poté, co se náhle začal cítit špatně během letu z Tomsku do Moskvy.

Jeho mluvčí informovala o podezření na toxickou otravu a naznačovala úmyslné otrávení politika. Zatím se objevily informace, že Navalnyj je v kómatu a je napojen na ventilátor.

Lékaři v Omsku pak uváděli, že zvažují možnost otravy jako jednou z příčin stavu aktivisty, ale hlavní pracovní diagnózou je metabolická porucha spojená s prudkým poklesem úrovně cukru v krvi.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.