Může zachránit stovky tisíc lidí: Překvapivé výhody pití kávy

Studie byla založena na statistice z roku 2016, kdy bylo zaregistrováno více než 1,2 milionu případů smrti, které souvisely s onemocněním jater. Tyto údaje pak byly propojeny se statistikou o tom, kolik šálků kávy člověk vypije. Ukázalo se, že pokud by tito všichni lidé vypili alespoň dva šálky kávy denně, pak počet úmrtí by se snížil téměř o polovinu, tedy na 630 tisíc lidí.

Další účinek kávy

Přitom pokud by pili tito lidé čtyři šálky každý den, pak předpokládaný počet úmrtí spojených s onemocněním jater v roce 2016 by činil více než 360 tisíc lidí. Podle slov vědců by měla lékařská zařízení lidi povzbuzovat k tomu, aby zařadili kávu do jejich každodenního pitného režimu kvůli ochraně před nebezpečnými chorobami.

Zmiňme, že vědci z Univerzity Anglia Ruskin studovali údaje z Národního průzkumu zdraví a výživy pořádaného Centrem pro kontrolu nemocí v USA.

Autoři zjistili, že ženy ve věku 20 – 44 let, které pily dva nebo tři šálky kávy denně, měly nejnižší obezitu – o 3,4 % nižší než ty, které kávu vůbec nepily. Ženy ve věku 45 – 69 let musely pít čtyři nebo více šálků, aby dosáhly nejlepšího výsledku – o 4,1 % méně. Celkově bylo pro všechny věkové kategorie průměrné procento souhrnného tělesného tuku o 2,8 % nižší u žen, které pily dva nebo tři šálky kávy denně.

Daná souvislost byla evidována i tehdy, když byly brány v úvahu různé další faktory, jako je například obsah kofeinu v kávě, kouření a přítomnost průvodních chorob.

Důležité je, že kromě ovlivnění obsahu podkožního tuku byla spotřeba kávy spojena s množstvím viscerálního tuku – toho, který obklopuje vnitřní orgány a hromadí se v břišní dutině. Pravě jeho nadměrné množství škodí zdraví nejvíce.

U mužů byla tato závislost také zaznamenána, ale v malém rozsahu. Významné výsledky byly zjevné ve věkové skupině 20 – 44 let: u nich byl zvyk pití dvou nebo tří šálků denně spojen se snížením celkového tuku o 1,3 % a viscerálního tuku o 1,8 %.

Na světě se ročně spotřebuje asi sedm milionů tun kávy. Objem přibližně čtyř šálků denně je považován za bezpečný a podle většiny vědců si těhotné ženy mohou dovolit dvě porce.

Přes četné důkazy o kladných účincích nápoje nestojí za to konzumovat ho ve velkém množství, poněvadž to může vést k poškození zdraví.