Policisté v USA zastřelili muže tmavé pleti. Stane se z něj další George Floyd?

Uvádí se, že ke střelbě došlo ve městě Lafayette ve státě Louisiana. A celá událost byla očitými svědky natočena na video. Americký svaz pro občanské svobody (American Civil Liberties Union, ACLU) to vyhodnotil jako „strašlivý případ policejního násilí vůči člověku tmavé pleti, který vedl ke smrti“, praví se v televizní zprávě.

Policie daného státu prohlásila, že byli její příslušníci v pátek večer zavoláni k malému obchodu kvůli muži, který vyhrožoval nožem. Při zadržení se pokusil o útěk, a tak policisté použili elektrické obušky. To ale nepomohlo. Poté, co chtěl muž s nožem vstoupit do jiného obchodu, začali policisté střílet. Uvádí se, že obětí je jednatřicetiletý Trayford Pellegrin.

Na videu, které pořídili očití svědkové a které bylo zveřejněno na sociálních sítích, je vidět, jak nejméně šest policistů obkličuje mladého člověka, když chce vejít do obchodu. Poté na něj asi desetkrát střílí zblízka. Policie státu zahájila vyšetřování incidentu.

Protesty v USA

Připomeňme, že na konci května vypukly v mnoha amerických městech, a pak i v řadě jiných zemí, nepokoje a protesty proti policejnímu násilí a rasismu. V některých státech nepokoje vyústily v pogromy, loupeže, střelbu a žhářství. Spolu s protesty začalo po celém území USA obrovské odstraňování pomníků Jižanů z dob války Severu proti Jihu. Dotklo se to také soch objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba, kterého levicoví aktivisté obvinili z genocidy domorodého obyvatelstva.

Stalo se tak poté, co při zadržení zemřel rukou policisty Afroameričan George Floyd. Incident se odehrál v Minneapolisu. Na internetu bylo zveřejněno video, na kterém policisté dávají Floydovi pouta, přičemž hned tři z nich jej srazili k zemi a jeden mu kolenem klekl krk. Floyd několikrát říká, že nemůže dýchat, a poté zmlkne. Jeden policista byl obviněn z vraždy, tři další z napomáhání vraždě.