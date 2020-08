Německo udělilo Navalnému status oficiálního hosta kancléřky Merkelové

Alexej Navalnyj byl dopraven na léčení do Berlína jako „host kancléřky“, uvádí televizní kanál ZDF s odkazem na německé ministerstvo vnitra.

Podle údajů televizního kanálu je udělení tohoto statusu „byrokratickým trikem“, který umožňuje blogerovi poskytnutí nejlepší ochrany před policií.

„To, že není státníkem, zde nehraje žádnou roli,“ řekl korespondent ZDF Theo Koll.

Ve čtvrtek ráno letadlo, kterým letěl Alexej Navalnyj z Tomska do Moskvy, bylo nuceno přistát v Omsku. Blogerovi se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován. Stav pacienta byl hodnocen jako závažný, je v kómatu.

Lékaři Omsku neodhalili žádné jedů ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři považují za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi.

Po konsiliu ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Původně se objevila dezinformace, že letadlo přistálo na letišti Schönefeld. Uváděla to i služba Flightradar24. Ve skutečnosti letadlo přistálo na letišti Tegel. Bild s odkazem na své zdroje tvrdí, že to byla krycí operace a letadlo přistálo na vojenské ploše.

Navalnyj byl transportován přes Berlín v sanitkách s armádními SPZ - Y a šesti číslicemi, které jsou vydávány pouze vozům Bundeswehru.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.