Zjistěte, které populární a levné koření zvyšuje ochranu před rakovinou

I když v dnešní době neexistuje žádný zaručený způsob, jak zabránit vzniku rakoviny, jisté věci týkající se způsobu života dokáží zvýšit ochranu organismu před vznikem nádorů. Jednou z nich je například to, že do našeho jídelníčku zařadíme poměrně levné a dost populární koření. Prozradili to odborníci z britské organizace Cancer Research UK.