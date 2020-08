„Stabilně vážný.“ V omské nemocnici se dozvěděli o zdravotním stavu Navalného

Ve čtvrtek letadlo, kterým letěl Navalnyj z Tomska do Moskvy, bylo nuceno přistát v Omsku kvůli tomu, že se opozičníku udělalo špatně. Byl hospitalizován na jednotce intenzivní péče Omské pohotovostní nemocnice č. 1.

„V sobotu (22. srpna) jsem poslal na kliniku Charite dopis, že jsme připraveni spolupracovat s německými kolegy a jsme připraveni poskytnout veškeré údaje z testů. A právě včera (23. srpna) odpoledne jsme dostali odpověď od kliniky, v níž nám poděkovali a sdělili, že Alexej Navalnyj je ve stabilním vážném stavu. Němečtí kolegové jsou nám velmi vděční a také nepochybují, že se podařilo pacientův život zachránit,“ řekl Murachovský.

Kira Jarmyšová, tisková mluvčí Navalného, vyslovila předpoklad, že u něho došlo k toxické otravě. Nemocnice uvedla, že otrava je pouze jednou z možných příčin stavu pacienta, který dostává veškerou nezbytnou pomoc, ale je v kómatu. Podle vedení nemocnice nebyly identifikovány žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi nebo moči Navalného, lékaři považují za hlavní pracovní diagnózu metabolické poruchy, které způsobily prudký pokles hladiny cukru v krvi . V sobotu byl Navalnyj převezen na berlínskou kliniku Charite.

Lékařům nemocnice v Omsku se s velkým úsilím podařilo zachránit život Alexeje Navalného, o tom nelze pochybovat, prohlásil Alexandr Murachovský.

„Omská pohotovostní nemocnice č. 1 s velkým úsilím zachránila život Alexeje Navalného, o tom nelze pochybovat,“ řekl Murachovský na pondělní tiskové konferenci.

Uvedl, že léčba probíhala operativně, lékaři jednali s Navalným stejně jako s jakýmkoliv jiným pacientem.

Předtím Yaka Bizil, zakladatel fondu Cinema for Peace Foundation, sdělil svou prognózu ohledně zdravotního stavu Navalného.

„Navalnyj otravu přežije, ale bude několik měsíců nezpůsobilý jako politik,“ řekl Bizil novinám Bild.

Zakladatel fondu se domnívá, že rozhodující otázkou bude pro Navalného to, zda bude schopen přežít událost bez následků a věnovat se své činnosti. Uvedl také, že během nejbližších dvou-tří dnů se tato otázka nejspíše nevyjasní.

Ve čtvrtek ráno letadlo, kterým letěl Alexej Navalnyj z Tomska do Moskvy, bylo nuceno přistát v Omsku. Blogerovi se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován. Stav pacienta byl hodnocen jako závažný, je v kómatu.

Lékaři Omsku neodhalili žádné jedů ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři považují za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi.

Po konsiliu ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.