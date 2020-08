Expert vyjmenoval nastavení chytrých telefonů, která nesmíme měnit

S nastaveními na chytrém telefonu je třeba zacházet opatrně a neměnit parametry, když nevíte, co to způsobí. Nejdůležitější je to, abyste nelezli do nastavení na SIM kartě, protože to může způsobit poruchy na síti, které pak bude třeba odstranit, sdělil agentuře Prime ředitel ústavu informačních technologií univerzity Sinergia Stanislav Kosarev.