Byla zjištěna hlavní příčina rakoviny plic u nekuřáků

Připomněl, že tabákový kouř obsahuje chemické látky, které oslabují imunitní systém lidského organismu a činí jej zranitelným vůči nemocem, přičemž negativně ovlivňují schopnost imunitního systému ničit rakovinné buňky. Pasivní kouření zvyšuje riziko srdečních onemocnění a kolorektálního karcinomu, rakoviny mozku, rakoviny krve a chronického obstrukčního plicního onemocnění (CHOPD).
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Сигареты, барбекю и шашлыки и ароматическими палочки - дымят и источают запах, приятный или нет, но сегодня речь пойдет о влиянии дыма на наше здоровье. ⠀ Сигареты Сапах сигаретного дыма вызывает отвращение и вызовет 450 000 000 смертей в мире в ближайшие 50 лет. Курильщики стараются об этом не думать и держат пачки сигарет страшными картинками вниз. ⠀ Курильщики вредят себе и окружающим людям. Риск некурящих заболеть раком легких повышается на 20-30 %, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Это не удивительно, поскольку табачный дым содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки. Помимо этого табачный дым повреждает клеточную ДНК, повышаются шансы раковых клеток на образование и размножение. Вы не курите, а риск заболеть раком из-за курения все равно есть, обидно. ⠀ Вы можете не вдыхать дым, что бы сказался вред курения. В табачном дыме присутствуют Нитрозамины - опасные канцерогены, они настолько вредны, что даже «третичное» курение представляет опасность, т.е. эти вещества оседают на стенах и др. поверхностях в помещении. Даже в комнате с вентиляцией остается до 80% этих веществ. Поэтому запретили курить в помещениях - курильщик ставит под угрозу здоровье других людей, даже когда курят в одиночестве. ⠀ Пассивное вдыхание табачного дыма продолжительное время увеличивает риск появления болезней, связанных с курением - ХОБЛ, сердечные болезни, колорекральный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака. Вдыхание табачного дыма вызывает аллергические состояния у взрослых и детей: пищевая аллергия, ринит, риносинусит, бронхиальная астма, экзема. Маленький ребенок может и вовсе умереть в колыбели. СВДС - синдром внезапной детской смерти чаще возникает у детей, которые дышат дымом курящего соседа или родного папы, мамы. Продолжение 👉🏻
U dospělých i u dětí mohou vdechováním tabákového kouře vzniknout takové nemoci, jako je alergie na určité potraviny, rýma, bronchiální astma, rinosinusitida a ekzém. Kromě toho Chajrov upozornil na to, že malé dítě může zemřít v kolébce následkem syndromu náhlého úmrtí kojenců, k němuž dochází častěji u dětí, v jejichž rodině někdo kouří.
Chirurg připomněl, že v tabákovém kouři jsou karcinogeny - nitrosaminy, které se ukládají na površích v místnosti, kde lidé kouří. Přitom až 80 procent této látky zůstává v místnosti s ventilací. Proto jsou nebezpečné i ty prostory, kde lidé kouřili před nějakou dobou.
Tabákový kouř však není jediným nebezpečím, zdůrazňuje lékař. Dým vycházející při smažení jídla nebo pálení kadidla také vyvolává vznik rakoviny plic.
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