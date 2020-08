Jak poznáte útok na mobilní telefon? Přečtěte si rady experta

Konzultantka Agejeva kromě vypínání a zapínání připomněla, že jakékoliv divné chování telefonu musí uživatele „probudit“, ten má situaci věnovat zvýšenou pozornost.

„Příznakem útoku jsou také výchozí nebo příchozí telefonáty a SMS, které neprovedl vlastník telefonu. Podezření musí vyvolat také problémy se spojením během telefonátu, dlouhé spojení, poruchy a šum,“ uvedla expertka.

Navíc o útoku může svědčit i rychlé vybíjení baterie, přehřívání zařízení, i když není používáno, a zvýšení objemu využívaných internetových dat bez viditelných příčin.

Nutná nastavení telefonu

S nastaveními na chytrém telefonu je třeba zacházet opatrně a neměnit parametry, když nevíte , co to způsobí. Nejdůležitější je to, abyste nelezli do nastavení na SIM kartě, protože to může způsobit poruchy na síti, které pak bude třeba odstranit.

Buďte rovněž opatrní s předplatným a placenými službami, které někteří operátoři instalují do nabídek sim karty.

Totéž se týká zvláštních možností, například režimu pro zrakově postižené. Nesprávné nastavení může vést k tomu, že se změní interface telefonu a po určitou dobu ho nebudete moci vrátit do obvyklého stavu. Platí to především pro starší generaci, pro niž se dělá nejčastěji interface s větším písmem.