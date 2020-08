V Kremlu nevidí důvod ke zhoršení vztahů se Západem kvůli Navalnému

„To bychom samozřejmě nechtěli – to za prvé. A za druhé k tomu není žádný důvod,“ řekl novinářům, když odpovídal na patřičnou otázku.

Dmitrij Peskov podotkl, že Kreml má nemenší zájem než jiní na tom, aby byly zjištěny příčiny incidentu s Alexejem Navalným.

„V každém případě máme také zájem na tom, abychom pochopili a zjistili, co se stalo. Zatím to ale nemůžeme… Máme na tom nemenší zájem než jiní,“ řekl.

„Co se týče zpráv mezinárodních agentur o tom, že je někdo zklamán a tak dále, vycházíme přece z oficiálních prohlášení, nikoliv ze zpráv agentur,“ dodal Peskov.

V Kremlu nevědí, jak se situace s blogerem Alexejem Navalným vyvíjela v posledních 24 hodinách, a jestli se německým lékařům podařilo tu látku zjistit, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov.

Podle jeho slov četné analýzy, které udělali lékaři, nenapomohly bohužel zjištění v organismu Navalného látky, která zapříčinila jeho stav.

„Není nám známo, jestli se německým lékařům podařilo tuto látku identifikovat. Hodnocení zdravotního stavu jsou naprosto stejná jak u našich lékařů, tak i u německých. Nevíme, jak se situace vyvíjí v posledních 24 hodinách, protože, jak je známo, byl nemocný odvezen na léčení do Německa,“ řekl novinářům.

V Kremlu jsou kategoricky proti cejchování.

„Jsme kategoricky proti tomu, aby někdo vtiskoval nějaké cejchy nynější situaci, tedy označil za otravu to, co nebylo zatím definitivně potvrzeno jako otrava. A za třetí na tom samozřejmě máme zájem. Je to ruský občan, který je v kómatu, a chtěli bychom zjistit, co bylo příčinou tohoto kómatu,“ řekl Peskov novinářům.

Údajná otrava

Navalnyj se nachází již pátý den v berlínské nemocnici, kam byl dopraven v sobotu. Podle předběžného úsudku německých lékařů byl otráven neznámou látkou se skupiny inhibitorů cholinesterázy, v současné době se provádí dodatečné vyšetření s cílem tuto látku identifikovat. Prognóza zůstává nejasná, a nelze vyloučit ani dlouhodobé následky, zejména pro nervovou soustavu, prohlásili v klinice. Na Ministerstvu zdravotnictví Omské oblasti prohlásili, že němečtí odborníci dostali údaje ze všech provedených vyšetření, a společné konsilium potvrdilo odůvodněnost léčení, které se provádělo v Omsku.

V této souvislosti Evropská unie vyzvala k okamžitému a transparentnímu vyšetřování situace s možnou otravou Navalného. Následně se k této výzvě připojily i Spojené státy.

Hospitalizace Alexeje Navalného

Ve čtvrtek ráno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomska do Moskvy, bylo nuceno přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován. Stav pacienta byl hodnocen jako závažný, je v kómatu.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři považují za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi.

Po konsiliu ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Včera klinika zveřejnila oficiální prohlášení, ve kterém uvedlo, že německými lékaři provedená diagnostika Navalného naznačuje otravu látkou skupiny cholinesterázy. Lékaři upřesnili, že politik zůstává v umělém spánku. Jeho stav je hodnocen jako vážný, ale aktuálně není v ohrožení života. Nyní je léčen přípravkem atropin.

Aktuálně není známo, jaký druh látky způsobil otravu. Účinek inhibitorů cholinesterázy byl odhalen „opakovaně“, podle výsledků několika nezávislých laboratorních studií. Lékaři plánují další testy.