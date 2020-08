Vědci uvedli kategorii lidí, která na koronavirus umírá nejčastěji

Jak se podotýká v článku, tento syndrom je spojením nejméně tří z pěti poruch: hypertenze, vysoké úrovně cukru v krvi, obezity a také nízké úrovně vysokodenzitních lipoproteinů a vysoké úrovně triglyceridů.

„Čím více máte takových diagnóz, tím horší je prognóza,“ cituje portál jednoho z autorů studie Joshua Densona.

Vědci pozorovali 287 pacientů hospitalizovaných s koronavirem v období od 30. března do 5. dubna, kdy v New Orleansu probíhala špička epidemie. Průměrný věk pacientů činil 61 let. Mezi pacienty byla nejvíce rozšířena hypertenze (80 %), obezita (65 %) a také cukrovka (54 %). Kromě toho byla u 39 % pacientů nízká úroveň vysokodenzitních lipoproteinů.

Asi 66 % pacientů mělo metabolický syndrom. Kolem 56 % z nich potřebovalo léčbu na jednotce intenzivní péče (oproti 24 % bez metabolického syndromu), umělou ventilaci potřebovalo 48 % (oproti 18 %). Podotýká se, že pravděpodobnost úmrtí na koronavirus u pacientů s metabolickým syndromem byla 3,4krát vyšší než u lidí, kteří tento syndrom neměli.

Podle nejnovějších údajů Světové zdravotnické organizace bylo ve světě zjištěno celkem 23,5 milionu případů onemocnění koronavirem. Zemřelo přes 810 tisíc lidí. Podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse bylo ve světě zaznamenáno přes 23,9 milionu nemocných koronavirem, z nichž zemřelo téměř 820 tisíc lidí. Nejvíce nemocných je v USA, Brazílii a Indii.