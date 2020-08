„Bože můj! Co to sakra je?“ Rybáři zažili šok, když ulovili tuto děsivou rybu. Foto

Kanadští rybáři byli vyděšeni záhadným tvorem, který se náhodou chytil do jejich sítě. Identifikace podvodního monstra se však ukázala jako velmi obtížná. O události informoval kanál CBC.

Jak řekl Garry Goodyear, jeden ze svědků úlovku, neznámá ryba byla obrovská a připomínala ptakopyska. Navíc její ploutve vypadaly jako křídla a mimořádně obrovský nos vypadal podle Garryho tak, „jako kdyby byl vyroben z gumy“.

„Vytáhli jsme síť a jen jsem vydechl: Bože můj! Co to sakra je?“ popsal své emoce Goodyear.

„Nikdy předtím jsem nic podobného neviděl!“ dodal.

Rybí zázrak narazil na rybáře při jejich lovu pakambaly u pobřeží Grand Banks of Newfoundland. Nikdo z přítomných však nebyl schopen druh objevené ryby identifikovat.

Garry pak přinesl nález do místní rybí továrny, kde také nedostal odpověď, co je to přesně za tvora. Poté se rozhodl obrátit se na uživatele sociálních sítí, kde zveřejnil fotografii objevu.

Jak se ukázalo, narazil na rybu z rodiny draků, která se nazývá rhinochimaera. Tyto ryby žijí v hloubce více než 200 metrů a jsou velmi vzácné. Garry byl rovněž ohromen skutečností, že tyto ryby jsou jedovaté: speciální kolečko umístěné na zadní části těla jim slouží k ochraně před jinými predátory.

Bioložka Caroline Miriová řekla CBC Radiu, že vědci vědí jen velmi málo o historii a chování těchto podmořských tvorů. Upozornila rovněž, že rybáři měli štěstí, protože zvíře je mohlo zranit jedovatou bodlinou, pokud by bylo vytaženo z vody živé.