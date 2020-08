Německá vláda odmítla obvinění ze strany Moskvy z politizace diagnózy Navalného

Podle předběžného posouzení německých lékařů byl Alexej Navalnyj otráven látkou ze skupiny cholinesterázy, zatímco ruští specialisté považují za důvod náhlého zhoršení zdravotního stavu poruchu látkové výměny. Dříve Kreml vyjádřil naději, že němečtí specialisté poskytnou náležitou potvrzující informaci v případě, že budou i nadále trvat na tom, že Navalnyj se stal obětí otravy. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podotkl, že důvodem pro zahájení vyšetřování se může stát oficiální potvrzení skutečnosti otravy Alexeje Navalného.

„Já nebudu komentovat jednotlivá prohlášení. Jednoduše řečeno, reakce spolkové vlády se opírá o klinické údaje lékařů a je zcela zřejmé, že tyto údaje byly získány bez jakéhokoliv politického nátlaku,” prohlásila zástupkyně oficiálního představitele německé vlády Ulrike Demmerová.

Otevřený dopis omských lékařů

Ve středu pět omských lékařů, kteří léčili Navalného, napsalo otevřený dopis o jeho záchraně. V otevřené zprávě, kterou má Sputnik k dispozici, se lékaři vyjádřili k výrokům na adresu lékařů a vyslovili svůj postoj k situaci. Jak je uvedeno v dopise, důvodem jeho napsání byla „ostrá reakce liberálního společenství na činnost omských lékařů“.

„Stoupenci Alexeje Navalného se snaží všemi možnými způsoby očerňovat ty, kteří mu zachránili život. Lidé, kteří nemají lékařské vzdělání, stanoví diagnózy, mluví o léčbě a manipulují s informacemi. Přitom nikdo z nich nebyl svědkem jeho stavu a není obeznámen s úzce profesionálními a další znalosti vyžadujícími výsledky analýz a vyšetření. V podstatě jsme konfrontováni s takovým jevem, jako je ‚politická‘ diagnóza, která nemá nic společného s medicínou,“ píší autoři dopisu.

„Dnes není možné popřít skutečnost, že Navalnyj přežil díky profesionalitě odborníků omské medicíny. Už 16 minut po obdržení signálu z paluby letadla dorazila sanitka na letiště,“ napsali omští lékaři.

„17 minut poté, co byl pacient vynesen na nosítkách, byl převezen do zdravotnického centra Pohotovostní nemocnice č.1 v Omsku. Lékaři bojovali 44 hodin o jeho život. To je skutečnost, kterou nelze popřít,“ uvedli autoři dopisu.

Omští lékaři se také obrátili na kolegy z kliniky Charite, kteří léčí Navalného. Ruští odborníci požádali německé lékaře, aby jim poskytli údaje, na jejichž základě dospěli k závěru o otravě.