WHO nabádá, abychom se nedomnívali, že vakcína proti koronaviru je „zbytečná“

Pravděpodobnost opakované nákazy koronavirem existuje, ale to neznamená, že by vakcína byla zbytečná, uvedla Maria Van Kerkhoveová, vedoucí technické skupiny oddělení mimořádných onemocnění WHO.

„To nic nemění na tom, co děláme pro vakcínu. To je druhá otázka - lidé si myslí, že to znamená, že vakcína nefunguje. Ale to tak není. Pokračujeme ve vývoji vakcín a v tom jsme dosáhli neuvěřitelného pokroku... Ano, je možné, že uvidíme případy opakované nákazy, ale máme metody, které mohou zabránit tomu, aby se lidé nakazili,“ řekla Van Kerkhoveová během online briefingu, který byl vysílán na Twitteru WHO.

Mluvčí WHO Margaret Harrisová dříve uvedla, že organizace nevylučuje nové případy opakované nákazy virem covid-19, ale v současné době se jedná o ojedinělé případy. Harrisová zdůraznila, že WHO očekává, že vakcíny proti covidu-19 zajistí silnější imunitu vůči viru, než je přirozená imunita.

USA nepřijmou výsledky testů ruské vakcíny proti koronaviru

Šéf aparátu Bílého domu Mark Meadows uvedl, že Spojené státy nebudou akceptovat výsledky testů ruské vakcíny proti koronaviru.

„Nepřijmeme zahraniční testy z Ruska. <...> Ruské testy ... já bych tuto vakcínu nepřijal,“ řekl Meadows v rozhovoru pro noviny Politico, přičemž poznamenal, že Spojené státy hodlají dodržovat své standardy kontroly kvality léků a „neobcházet pravidla“.

Ministerstvo zdravotnictví RF dříve zaregistrovalo první vakcínu na světě k prevenci covidu-19, vyvinutou Národním výzkumným centrem epidemiologie a mikrobiologie N. F. Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic. Generální ředitel RFPI Kirill Dmitrijev uvedl, že fond obdržel žádosti od více než 20 zemí o nákup miliardy dávek ruské vakcíny proti koronaviru. Zároveň poznamenal, že Rusko se dohodlo na výrobě vakcíny v pěti zemích, dostupné kapacity umožňují vyrábět

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku by mělo začít v říjnu.