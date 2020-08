Putin uvedl, že v září se v Rusku objeví druhá vakcína proti koronaviru

Podle slov Putina je v Rusku sice mnoho nakažených koronavirem, ale jen velmi málo úmrtí. Podle něj jde o známku připravenosti zdravotnického systému na mobilizaci.

„Máme… docela hodně nakažených lidí. Ale máme jednu z nejnižších úmrtností na světě. A to není nic jiného než projev připravenosti našeho zdravotnického systému, možnosti mobilizace a pohotovosti přijímání rozhodnutí k potlačení hrozeb,“ uvedl Putin v rozhovoru na televizním kanálu Rossija 24 (Rusko 24).

„Udělali jsme všechno, co bylo nezbytné na provedení registrace, jak říkáme. Podmínky zahrnují další výzkum preparátu během masového použití. Takže jsme to udělali v přísném souladu s ruskými zákony. A ruské zákony plně odpovídají světové praxi a regulačním předpisům, které se používají v jiných zemích. Učinili jsme preklinické i klinické studie, na zvířatech, na dobrovolnících,“ uvedl.

Prezident také sdělil pár slov k první již zaregistrované vakcíně. Podle něj byla tato vakcína zaregistrována za podmínek dalšícha v přísném souladu se zákony Ruské federace.

Vladimir Putin také dříve oznámil, že jeho dcera se rozhodla touto vakcínou naočkovat. Podle jeho slov se jí daří dobře. „Naši odborníci dnes naprosto zřejmě ví, že vakcína vytváří stabilní imunitu, objevují se protilátky, jako například se objevily u mojí dcery, (vakcína) je nezávadná. Díky bohu se moje dcera cítí dobře,“ konstatoval.

Také zmínil, že jeho dcera se s ním o samotném očkování neradila: byla dobrovolnicí a sama se tak rozhodla. „Je dospělá, jen řekla, že se tak prostě rozhodla,“ uvedl. Na otázku, zda byla jeho dcera dobrovolníkem, odpověděl kladně.

„Jako dobrovolnice a vzhledem k její profesi… stýká se s mnoha lidmi a samozřejmě se pro to, aby mohla normálně pracovat, musí cítit chráněná,“ dodal.

Prezident také vyjádřil přesvědčení, že i druhá ruská vakcína proti koronaviru bude spolehlivá a efektivní. V rozhovoru totiž poznamenal, že po první vakcíně, která byla vyvinuta Gamalejovým centrem, by se měla objevit v září i druhá vakcína, kterou vyvíjí ústav Vektor v Novosibirsku.

„Jsem si jistý, že i specialisté z Vektoru vytvoří skvělou vakcínu, která pomůže lidem,“ uvedl.

Na otázku o tom, zda budou tyto dva preparáty mezi sebou soupeřit nebo se spíše doplňovat, uvedl, že to budou dle jeho mínění spíše konkurenční vakcíny, protože co do účinnosti a bezpečnosti nebude ani jedna z nich horší.

Ruská vakcína proti koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví RF v srpnu zaregistrovalo první vakcínu na světě k prevenci covidu-19, která byla vyvinuta Národním výzkumným centrem epidemiologie a mikrobiologie N. F. Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic. Generální ředitel RFPI Kirill Dmitrijev uvedl, že fond obdržel žádosti od více než 20 zemí o nákup miliardy dávek ruské vakcíny proti koronaviru. Zároveň poznamenal, že Rusko se dohodlo na výrobě vakcíny v pěti zemích, dostupné kapacity umožňují vyrábět 500 milionů dávek ročně.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci.

Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kteří pracují s nakaženými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku by mělo začít v říjnu.