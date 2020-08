Merkelová zhodnotila vliv situace s Navalným na vztahy s Ruskem

„Ne, nemyslím si, že ji (politiku) máme změnit,“ prohlásila Merkelová, když odpovídala na patřičnou otázku novináře.

„Vždy jsme říkali, že musíme zachovávat dialog s Ruskem, je hodně mezinárodních témat, myslím Sýrii a Libyi, kde je Rusko… důležitým strategickým partnerem,“ dodala.

Hospitalizace Navalného

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle cestou z Tomsku do Moskvy. Podle výsledků vyšetření stanovili omští lékaři diagnózu – porucha metabolismu, která vyvolala prudké snížení úrovně cukru v krvi. Co se stalo její příčinou, není zatím jasné, ale podle informací omských lékařů žádné jedy v krvi a moči Navalného nebyly nalezeny.

O dva dny později byl Navalnyj v těžkém stavu přepraven letadlem do berlínské kliniky Charité, jejíž lékaři zjistili otravu látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. Konkrétní otravná látka podle prohlášení lékařů nebyla zatím zjištěna.

Jak Sputniku oznámil vedoucí oddělení anesteziologie a resuscitace č. 1 Pirogovova zdravotního střediska Boris Těplych, verzi německých odborníků ověřili ruští odborníci hned v první den, a nebyla ničím potvrzena. Podle jeho slov je řeč o klinických údajích, a nikoli o samotné látce, která nebyla zatím nalezena.

Primář Omské nemocnice č. 1, kde léčili Navalného, Alexandr Murachovskij podotkl, že diagnóza „otrava“ byla zpočátku hlavní, laboratorní výzkumy ji ale nepotvrdily. Ve svém otevřeném dopise vyjádřili omští lékaři názor, že se je snaží „očernit“.