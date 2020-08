Ruské stíhačky Su-27 zachytily americký bombardér nad Baltským mořem

Dva ruské stíhací letouny Su-27 vzlétly do vzduchu nad Baltským mořem, aby zachytily strategický bombardér Letectva USA B-52H, oznámilo Národní středisko řízení obrany RF.

„Dvacátého osmého srpna zachytily ruské prostředky kontroly vzdušného prostoru nad neutrálními vodami Baltského moře vzdušný cíl, který se blížil ke státní hranici RF. Na identifikaci vzdušného cíle a zabránění porušení státní hranice RF byly do vzduchu vyslány dva stíhací letouny Su-27 pohotovostních sil protivzdušné obrany Baltského loďstva,“ uvádí se ve zprávě.

Posádky ruských stíhaček se přiblížily na bezpečnou vzdálenost ke vzdušnému objektu a identifikovaly ho jako strategický bombardér B-52H Letectva USA. Poté, co se cizí vojenské letadlo odvrátilo od hranice RF, se vrátily ruské stíhačky úspěšně na svou základnu.

„Celý let ruských stíhacích letounů Su-27 probíhal v přísném souladu s mezinárodními pravidly využití vzdušného prostoru. Bylo zabráněno porušení státní hranice RF americkým letadlem,“ uvádí se ve zprávě.

Zachycení nad Černým mořem

Ruští vojáci museli včera do vzduchu vyslat Su-27 také nad Černým mořem poté, co byl zachycen vzdušný cíl letící ke státní hranici. Oznámilo to Národní středisko řízení obrany.

Posádka stíhačky se přiblížila na bezpečnou vzdálenost a identifikovala cíl jako strategické výzvědné letadlo RC-135 Letectvo USA.

Poté, co cizí vojenské letadlo změnilo kurz a letělo pryč od státní hranice, vrátila se ruská stíhačka úspěšně na svou základnu.

Celý let Su-27 probíhal v přísném souladu s mezinárodními pravidly využití vzdušného prostoru.

„Bylo zabráněno porušení státní hranice Ruské federace americkým letadlem,“ oznámili ve Středisku řízení obrany.