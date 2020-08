„Trpělivost Němců není nekonečná.“ Robejšek hodnotí pětiletou migrační krizi v Evropě

Téměř před pěti lety německá kancléřka Angela Merkelová otevřela hranice a pustila do země statisíce migrantů a uprchlíků z Blízkého východu a Afriky. Situaci bilancuje analytik Petr Robejšek, který v komentáři pro sobotní MF Dnes napsal, že už i ti nejhloupější vítači vidí, že otevření hranic nebyl nejlepší nápad.

Německá kancléřka Angela Merkelová se v migrační krizi chtěla držet křesťanských hodnot, a tak chtěla pomoct lidem zasaženým válkou v Sýrii. Ale v této migrační vlně do Evropy dorazili i migranti z Pákistánu, Afghánistánu, ale i z Afriky.

„Rozhodnutí pomoci utečencům se zakládá na víře, že hodnoty lidskosti platí všude a pro všechny stejně. Ale po pěti letech vidí i ti nejhloupější vítači, že lidé, kteří do Evropy utíkají před brutalitou své vlastní civilizace, a tedy i před vlastními válkami, nemohou lidskosti Evropanů porozumět. Buď o tom, proč jim vlastně Evropané pomáhají, vůbec nepřemýšlejí, nebo si jejich soucitnost vykládají jako slabost, hloupost, špatné svědomí či strach. Nenapadne je, že by mohli být ‚něco dlužni‘. Ale v západní kultuře je pomoc neoddělitelná od vděčnosti obdarovaného,“ uvedl Robejšek.

Analytik také dodává, že lidem, kteří chápou lidskost jako slabost, je nutné se postavit a dát jim najevo, že nebudou zneužívat dobroty druhých.

Podle Robejška nyní Německo na integraci migrantů a uprchlíků dává asi 100 miliard eur ročně. Což znamená, že pracující Němci financují z daní lidi neproduktivní. A zůstává otázkou, jak dlouho to Němci ještě vydrží. A jelikož si podle Robеjška je Merkelová vědoma toho, že trpělivost Němců není nekonečná, uzavřela s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem dohodu a platí mu za to, že migranty drží v Turecku.

Ale tady je také problém, protože když se turecké válečné lodě pohybují ve vodách, které Řecko považuje za své, musí se Německo držet zpátky, protože kalkuluje s tím, že když se ozve, Erdogan otevře hranice a pustí uprchlíky do Evropy.

Boj proti uprchlíkům v ČR

Česká politička a první místopředsedkyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková se dříve na sociální síti pustila do českého ministra vnitra Jana Hamáčka, který podle jejího názoru otevírá dveře migrantům do ČR. Proč si to dotyčná myslí? A čím argumentovala?

Na Facebooku Zuzany Majerové Zahradníkové se objevil status, v němž se dotyčná zabývá tématem migrace. V této souvislosti přitom podotkla, že i když se český premiér Andrej Babiš vůči přijímání uprchlíků do ČR vymezuje, ne všichni sdílí podobný postoj.

Následně se politička pokusila vysvětlit, co ji k takovému přesvědčení přivedlo. Podle ní jsou jasným důvodem regionální integrační centra, která se otevírají na mnoha místech v Česku.

V neposlední řadě Majerová Zahradníková zmínila také částku téměř 100 milionů korun, které v souvislosti s tímto projektem čekají na nevládní neziskové organizace a další subjekty. Podotkla, že je tedy jisté, že vybudování center pro migranty dá možnost „spoustě z nich opět hezky vydělat“.