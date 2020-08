Venezuela údajně odeslala do Íránu tuny hliníku poté, co dostala od Teheránu ropu

Nákladní loď Golsan s nosností asi 23 tisíc tun plující pod íránskou vlajkou opustila Venezuelu s nákladem hliníku. Uvádí to agentura Tasnim s odvoláním na anonymní zdroje.

Plavidlo momentálně dokončuje svou plavbu přes Atlantický oceán, ale konečný cíl není znám. Podle serveru MarineTraffic loď stále označuje za místo destinace venezuelský přístav La Guaira, přestože se pohybuje opačným směrem.

Je však třeba poznamenat, že ani íránská společnost vlastnící loď ani úřady Iránu a Venezuely neodpověděly na žádost novinářů ohledně obsahu nákladu.

Zatímco Venezuela zdaleka nepatří mezi světové lídry ve výrobě hliníku, prodej kovu do zahraničí je stále jedním z hlavních bodů vývozu země. Od roku 2018 dva hlavní místní producenti hliníku dohromady dosáhli výroby kolem 600 tisíc tun kovu ročně.

Uvádí se, že loď Golsan původně dorazila do Venezuely s nákladem pro íránský supermarket v latinskoamerickém státě. Zpráva přichází poté, co obě země zintenzivnily svoji ekonomickou spolupráci.

Připomeňme, že Írán přednedávnem odeslal do Venezuely pět tankerů s palivem a vybavením, a to na pozadí rizika sankcí ze strany USA a zpráv o údajném plánu amerického námořnictva zadržet lodě. V Teheránu přitom podotkli, že jsou připraveni dodat více paliva, jestli o to venezuelské úřady požádají.

„Írán praktikuje svá práva volného obchodu s Venezuelou a my jsme připraveni vyslat více lodí, pokud Caracas bude požadovat další dodávky z Íránu,“ uvedl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Abbas Mousavi.

Spojené státy ale nakonec uvalily sankce, a to vůči kapitánům íránských tankerů. Írán a jeho občané však čelí znovuzavedeným sankcím Washingtonu od roku 2018 poté, co ten jednostranně odstoupil od tzv. jaderné dohody. Ve stejném roce USA začaly uplatňovat tvrdé sankce vůči Venezuele, kdy neuznaly výsledky demokratických voleb a znovuzvolení Nicoláse Madura na post venezuelského prezidenta. Nátlaku tak čelila venezuelská ropná společnost PDVSA – americká aktiva společnosti byla zmražena.