V řece Unsruta v Německu si všimli rybáři krokodýla

Krokodýl se hledá na hranici mezi spolkovými zeměmi Durynsko a Sasko-Anhaltsko. Ve čtvrtek totiž úřady dostaly dvě oznámení od rybářů, kteří zpozorovali v řece Unsruta velkého plaza.

Do 6. září tak nesmí do řeky mezi hranicí s Durynskem a Saskem-Anhaltskem a místem soutoku s řekou Sála nikdo vstoupit. Navzdory aktivnímu pátrání se zatím žádné stopy po krokodýlovi nenašly.

Krokodýl byl spatřen v červnu také na severozápadě Španělska asi 20 kilometrů od města Valladolid. Pátrání po krokodýlovi se zúčastnila místní policie, Státní jednotka ochrany divoké přírody a byl využit také dron. Plaz se však nikdy nenašel a operace byla zrušena.

Ryba podobná krokodýlovi

Zmiňme situaci, která nastala v březnu tohoto roku v americké obci Rando Township v Pensylvánii. Tam byla totiž nalezena mrtvá ryba, která se nápadně podobala krokodýlovi, jednalo se však o kostlína.

Navzdory jejich hrůzostrašnému vzhledu kostlín obrovský nepředstavuje žádnou hrozbu pro lidi a nedošlo k žádným potvrzeným útokům. I přesto jsou jejich jikry pro člověka smrtelně jedovaté. Zatímco jsou ryby považovány za predátory, živí se především jinými rybami a někdy napadají malé savce a ptactvo.

„Většina lidí si pamatuje své první setkání s kostlínem obrovským. Ve světě ryb je jejich vzhled pozoruhodný,“ uvádí Texas Parks & Wildlife ve zprávě o tomto druhu.

„Vypadají jako něco, co by mělo plavat s dinosaury, nikoliv s okouny nebo kapry,“ uvádí se ve zprávě. Je neuvěřitelné, že fosilní záznamy zaznamenávají morfologicky podobné druhy staré více než 100 milionů let do nejmladšího období křídy. Z tohoto důvodu jsou kostlíni obrovští někdy nazýváni živými zkamenělinami. Kostlín obrovský nalezený v parku Fenimore bude uchován za účely vzdělávání, píše Pennsylvania Fish & Boat Commission.

Kostlín obrovský je jedním z druhů velkých ryb z čeledi krunýřovitých, které se vyskytují v Severní a Střední Americe. Pro jeho podobnost s aligátorem se mu anglicky říká alligator gar.