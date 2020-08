Byly odhaleny úplné specifikace nové vlajkové lodi iPhonu

Mobilní telefon dostane nový mobilní procesor A14 Bionic a vylepšenou baterii, která zvýší výdrž mobilu až o dvě hodiny. Obrazovka bude mít 6,7 palců.

Co se týče fotoaparátu, pak sada objektivů i clona zůstane stejná, rozlišení bude mít 16 megapixelů. Dříve analytik a insider pod pseudonymem Komiya na Twitteru prozradil cenu modelů iPhone 12. Podle jeho údajů by měl stát smartphone od 700 do 1400 dolarů v závislosti na modelu a velikosti paměti.

Způsob, jak hacknout jakýkoli iPhone

Agentura pro kybernetickou bezpečnost Digitpol s odvoláním na čínský vývojový tým společnosti Pangu dříve informovala , že vestavěná zranitelnost procesorů chytrých telefonů a tabletů Apple umožňuje obejít jejich ochranu.

Je třeba poznamenat, že problém souvisí s procesory SEP (Secure Enclave Protection), které jsou zodpovědné za ukládání citlivých informací, včetně hesel a biometrických údajů.

K nabourání se používá exploit Checkm8, který obchází automatické uzamčení zařízení po deseti neúspěšných pokusech zadání hesla. V důsledku toho útočník získá příležitost získat kód k odemknutí zařízení. Odborníci upřesňují, že k hacknutí zařízení musí hacker získat fyzický přístup. Podle odborníků nelze tuto chybu zabezpečení odstranit na softwarové úrovni.

Triky, o kterých neví téměř nikdo

Za zmínku také stojí, že americká bloggerka čínského původu Jessica Wang nedávno obrátila svět uživatelů iPhonů vzhůru nohama pouhým sdílením některých triků jejich mobilů, o kterých ani netušili, že vůbec existují.

Mezi tipy patří například způsob, jak zablokovat kohokoli, kdo používá iPhone, z vybrané aplikace, například z aplikace Fotografie. Uživatel může nastavit přístupový kód pro čas u obrazovky a zvolit časový limit. Pokud kdokoli (v případě Wang její děti) získá přístup k iPhonu, bude vybraná aplikace uzamčena a otevře se pouze poté, co uživatel zadá nastavený přístupový kód.

V řadě videí s názvem Triky pro iPhone, o kterých většina lidí neví, Wang vysvětluje, jak poslat iMessage s různými efekty, jak používat kurzor a jak postupovat podle kroků pro přístup k psaní jednou rukou.