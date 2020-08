Průzkum vesmíru. Vědci plánují k výzkumu stratosféry použít rakety

„Kontaminace (znečištění mikroorganismy – pozn. red.) prachových částic ve stratosféře je velmi aktuální problém, který je třeba zkoumat a prach monitorovat různými způsoby. Dnes zvažujeme projekt průzkumu stratosféry a vrstev atmosféry do 300 km, abychom zjistili, co se tam děje, s pomocí sondážních raket, které vykonávají parabolické lety. Jde o odebrání vzorků v různých výškách,“ řekl vědec.

Průzkum částic prachu z různých výšek je podle jeho názoru velmi zajímavý z hlediska zajištění bezpečnosti posádek vesmírných stanic a planety před nebezpečnými mikroorganismy z vesmíru, a to jak pozemských, které mohly mutovat v atmosféře, tak i v případě, pokud je to možné, že byly takové mikroorganismy zaneseny z jiných planet.

Vědec uvedl, že se zatím nemáme obávat této hrozby, protože vzorky bakterií a hub z povrchu ISS ukázaly, že nejsou moc nebezpečné. Avšak, řekl vědec, všechno se může změnit, když půjde o dlouhé meziplanetární lety.

Předtím byly zveřejněny výsledky tříletého experimentu japonských vědců na palubě ISS. Ukázaly, že kolonie kokovitých baktérií (Deinococcus radiodurans) dokáží přežít několikaletý let v drsných kosmických podmínkách.

„Je to velmi zajímavý experiment. Provádíme na ISS analogický pokus pod názvem Test. Během dvou let jsme drželi ve volném vesmíru kultury ničím nepřikryté. Byly to bakterie Archaea, spórotvorné bakterie (bacillus) a houbu mikromycet. Všechny přežily. Náš pokus je dokonce zajímavější než japonský, ale ten jejich je rovněž zajímavý,“ řekl Iljin.