Jak správně jíst ořechy? Odbornice prozradila tajemství konzumace užitečného produktu

Ořechy jsou zdrojem rostlinných bílkovin a užitečných tuků. Tento produkt vám však nepřinese žádný užitek, pokud ho jen vytáhnete ze sáčku a budete jíst v suché formě, řekla Taťjana Skirdová. V rozhovoru pro rádio Sputnik výživová poradkyně vysvětlila, že ořechy je třeba aktivovat.

„V každém semeni, v jakémkoliv ořechu je vždy přítomna kyselina fitinová. Když se dostane do lidského zažívacího traktu, začne bránit vstřebávání železa, hořčíku, vápníku, zinku - všech stopových prvků. Z tohoto důvodu absorpce klesá o 30-40 %. Například vegetariáni mají nízkou hladinu železa, protože často jedí ořechy přímo ze sáčku,“ řekla výživová poradkyně.

Existují tři způsoby, jak rozložit kyselinu fitinovou a aktivovat ořechy, řekla Taťjana Skirdová.

„Prvním způsobem je tepelné zpracování, musíte ořechy zahřát. V ořechu je však spousta olejů a ohřev není příliš zdravý. Druhým způsobem je fermentace ve speciálním roztoku. Ale nejjednodušším a nejběžnějším způsobem je namočení. Namočte jakékoliv ořechy na 5-6 hodin nebo přes noc, poté je propláchněte a získáte hotový produkt, který je snadno stravitelný,“ řekla Taťjana Skirdová pro rádio Sputnik.

Aktivovat však můžeme nejen ořechy, dodala odbornice na výživu.

„Totéž platí pro všechno, co klíčí. Mohou to být luštěniny i obiloviny. Ale poté, co jste produkt omyli, musíte jej uložit do chladničky, protože to již bude ‚živý‘ produkt, který se rychle kazí,“ řekla Taťjana Skirdová.