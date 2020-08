Běloruska Tichanovská mluvila se sedmi evropskými lídry

Prezidentské volby se v Bělorusku konaly 9. srpna, pošesté v nich zvítězil běloruský lídr Alexandr Lukašenko. Podle Ústřední volební komise získal 80,1 % hlasů. Opozice strany výsledky voleb neuznává a uvádí, že vyhrála Tichanovská. Samotná bývalá kandidátka po oficiální porážce odjela do Litvy.

„Absolvovala osobně i telefonicky deset jednání s ministry zahraničí různých zemí od Francie po Kanadu, sedm jednání s lídry – prezidenty a premiéry - evropských zemí od Irska po Polsko, včetně předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové,“ uvádí se v prohlášení tiskového oddělení Tichanovské.

Navíc v oddělení uvedli, že Tichanovská absolvovala množství schůzek s velvyslanci, poslanci Evropského parlamentu a poslanci různých zemí, vystoupila také v Evropském parlamentu.

Podle informací tiskového oddělení Tichanovská projednává i cestu z politické krize v Bělorusku. „Na Světlanu se obrací lídři mnohých zemí světa, vyjadřují ji podporu a solidárnost s ní i s běloruským národem,“ uvádí oddělení.

„Na každé schůzce, v každém rozhovoru i v každém vystoupení Světlana mluví o situaci v Bělorusku a o tom, co požaduje národ: Lukašenko musí odejít, političtí vězni a zadržení musí být propuštěni, v zemi musí být obnovena ústava z roku 1994, musí být připraveny a provedeny nové – čestné a jasné – volby,“ uvádí se ve zprávě.

Nepokoje v Bělorusku

Kvůli prezidentským volbám začaly v zemi velké nepokoje. Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce. V hlavním městě demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít, při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Několik demonstrantů zahynulo, mnoho lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek bylo hospitalizováno.

EU oznámila, že neuznává výsledky voleb a zavede sankce. Ruský prezident Vladimir Putin naopak gratuloval Lukašenkovi k vítězství. Putin a německá kancléřka Merkelová si během telefonátu vyměnili názory na dění v Bělorusku. Podle německé strany by se běloruská vláda měla zdržet použití násilí proti mírovým demonstrantům, neodkladně propustit politické vězně a zapojit se do dialogu s opozicí a společností. Ruská strana označila za nepřijatelné jakékoliv pokusy o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí republiky, které vedou k další eskalaci krize.