Projekt obnovené ústavy Běloruska má být posouzen v referendu

„Aby to zvážili, vyslovili svůj názor, co se jim zamlouvá, nezamlouvá, své úvahy. Chci říct zvlášť horlivým, kteří halasně požadují změny, že musí pochopit, že každý dospělý člověk má při hlasování o té nebo jiné otázce v referendu o ústavě jeden hlas,“ řekl Lukašenko v rozhovoru s předsedou Nejvyššího soudu Valentinem Sukalem.

Prezident poznamenal, že v Bělorusku mají odborníky, včetně soudců Ústavního soudu, kteří pracují na změnách hlavního zákona země.

Lukašenko také okomentoval návrh ohledně návratu k ústavě z roku 1994.

„Návrat, jak někteří říkají, k ústavě roku 1994, tohle jsme s vámi nejen absolvovali, ale vstřebali. Viděli jsme, co se tenkrát dělo. Návrat zpět, to snad není pohyb. Jsou to změny, ale nikoli pohyb kupředu. Chtěli bychom, aby tyto změny vedly naši společnost kupředu,“ řekl.

Nepokoje v Bělorusku

Kvůli prezidentským volbám začaly v zemi velké nepokoje. Demonstranti každý večer vycházeli do ulic na neschválené protestní akce. V hlavním městě demonstranti stavěli barikády a odmítali se rozejít, při jejich rozhánění policisté používali vodní děla, slzný plyn, zábleskové granáty a gumové projektily. Několik demonstrantů zahynulo, mnoho lidí včetně příslušníků bezpečnostních složek bylo hospitalizováno.

EU oznámila, že neuznává výsledky voleb a zavede sankce. Ruský prezident Vladimir Putin naopak gratuloval Lukašenkovi k vítězství. Putin a německá kancléřka Merkelová si během telefonátu vyměnili názory na dění v Bělorusku. Podle německé strany by se běloruská vláda měla zdržet použití násilí proti mírovým demonstrantům, neodkladně propustit politické vězně a zapojit se do dialogu s opozicí a společností. Ruská strana označila za nepřijatelné jakékoliv pokusy o zasahování zvenčí do vnitřních záležitostí republiky, které vedou k další eskalaci krize.