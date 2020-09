Byl zjištěn hlavní faktor vzniku cukrovky

Vědci analyzovali údaje 445 765 lidí z britské biobanky, jejichž průměrný věk byl 57,2 let. Riziko vzniku cukrovky typu 2 bylo odhadnuto na základě 6,9 milionu genů a indexu tělesné hmotnosti (BMI). Účastníci byli rozděleni do pěti skupin na základě genetické predispozice a do pěti skupin na základě rizika spojeného s tělesnou hmotností.

Dobrovolníci byli sledováni až do průměrného věku 65,2 let. Během této doby se cukrovka typu 2 vyvinula u 31 298 lidí. Přitom u účastníků ve skupině s nejvyšším BMI bylo 11krát vyšší riziko cukrovky než ve skupině s nejnižším indexem. Tento poměr přetrvával bez ohledu na úroveň genetického rizika; tělesná hmotnost se proto ukázala být silnějším faktorem při vzniku diabetu než genetická predispozice.

Vědci upozorňují, že většině případů cukrovky lze předejít udržováním BMI pod prahovou hodnotou, která způsobuje abnormální hladinu cukru v krvi, říkají vědci. K tomu musíte pravidelně sledovat poměr tělesné hmotnosti a výšky a hladiny cukru v krvi. Je také možné předejít cukrovce úbytkem hmotnosti v raných fázích, než dojde k trvalému poškození, uvádí studie.

Příznaky nebezpečné nemoci

Dříve jsme vás informovali o příznacích, které mohou svědčit o nebezpečných chorobách.

Prvním znepokojivým příznakem, kterému bychom měli věnovat pozornost, je pálení žáhy. Navíc bychom měli zpozornět i při dysfagii, při potížích při polykání.

V tomto případě doporučil lékařskou metodu gastroskopii nebo rentgenografii. Těmito metodami je možné zjistit, jestli je dysfagie spojena s onkologií nebo funkční poruchou na pozadí stresu. Také lékař vyzývá, aby lidé neignorovali kašel a chrapot, protože to mohou být příznaky gastroezofageálního refluxu (pozn. zpětný tok žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu).

Ruský onkolog Sergej Osminin dodal, že chrapot může být spojen s tlakem nádoru na nervy, což je mnohem horší.