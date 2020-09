Vojenský expert: Berlín čekal na „nalezení“ jedu v organizmu Navalného, dokud nebude možné provést další testy

Je vhodné, že německé úřady odložily zveřejnění výsledků testů, které údajně ukazují, že Alexej Navalnyj byl tak dlouho otráven chemickým nervovým agentem skupiny Novičok, protože nyní bude prakticky nemožné provést další testy k potvrzení nebo zpochybnění jejich výsledků, uvedl Sputniku vojenský expert Igor Nikulin, bývalý člen komise OSN pro chemické a biologické zbraně.

„Několikrát odložili tiskovou konferenci [o toxikologických výsledcích],“ řekl Nikulin Sputniku.

Nikulin: „Myslím, že po dvou týdnech bylo možné najít nějaké zbytky této látky. V čisté formě jej nemohli získat před týdnem. Několikrát také odložili tiskovou konferenci. Čekali, až vyprší všechny termíny rozkladu látky, a pak řekli: ‚Teď jsme tam něco našli, nějaké zbytky, stopy, není jasné čeho, ale něco z této skupiny.´ S největší pravděpodobností se této verze budou držet.“

Nikulin věří, že je možné, že Navalného vážný stav způsobil nějaký běžný lék, konkrétně ten, který obsahuje inhibitory cholinesterázy zmíněné německými lékaři.

„Podle mého názoru se jedná o nějaký farmaceutický lék, jak již bylo zmíněno – inhibitory cholinesterázy. Je to enzym, který štěpí bílkovinu acetylcholin, což je nervový jed. Je jich tam docela dost – téměř tucet léků, které se používají při léčbě Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, dost blokuje cholinesterázu. Tuto látku buď sám vypil, nebo mu ji dal někdo z jeho blízkého okolí. Je nepravděpodobné, že přijímá nápoje nebo jídlo od cizích lidí. Navíc je vždy v těsné skupině a jeho lékař ho doprovází. Pokud mohl být otráven, pak jen blízkým okolím. Zajímá se o to.“

Nikulin nevylučuje ani to, že otrava byla náhodná, a poukazuje na to, že opoziční politik mohl omylem konzumovat směs látek, které by se neměly míchat. Vzpomněl si, že během svého pobytu v Tomsku Navalnyj cestoval venkovskými oblastmi a údajně s přáteli ochutnal pálenku.

„Může to být také náhodná otrava. Míchal něco s něčím. Byl tam ve vesnicích, nějak cestoval, zkoušel pálenku. Možná to nebyla pálenka, ale houbová tinktura. Nebo nějaký druh s příměsí metylalkoholu, řekněme. Je jasné, že se nejedná o chemický bojový prostředek, protože působí téměř okamžitě,“ uvedl.

Nikulinovy závěry byly zopakovány Dr. Leonidem Rinkem, jedním ze sovětských odborníků na chemické zbraně, který vynalezl takzvaný agent Novičok, který ve své zprávě zmínily německé úřady. Podle Rinka jsou příznaky údajné otravy Navalného absolutně netypické ve srovnání s příznaky vyvolanými chemickými látkami známými na Západě jako Novičok.

„Měl by křeče a tak dále. Zcela jiné příznaky,“ řekl v rozhovoru.

Rink dodal, že věří, že pokus spojit stav Navalného s Novičokem je absolutní „politický nesmysl“.

Údajná otrava

Německý kabinet ministrů ve středu uvedl, že odborníci z laboratoře Bundeswehru zjistili, že Navalnyj byl „otráven“ látkou skupiny Novičok. V Berlíně čekají na komentáře z Moskvy a připouštějí zavedení nových sankcí.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov Sputniku uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech o „otravě“ Navalného Novičokem, Rusko takové údaje nemá. MZV Ruska čeká na reakci Německa na žádost generálního prokurátora RF o případu Navalného.

V berlínské klinice Charite, kde se Navaľnyj léčil, dnes řekli, že jeho zdravotní stav je vážný, je na ventilátoru plic, bude se léčit dlouho.

Zmiňme, že primář omské nemocnice, kde byl léčen Navalnyj, Alexandr Murachovskij poznamenal, že s diagnózou „otravy“ se pracovalo jako s hlavní při přijetí pacienta, ale laboratorní testy ji nepotvrdily. V otevřeném dopise pak omští lékaři vyjádřili názor, že se je „snaží očernit“.

Hospitalizace Alexeje Navalného

20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi.

Po jednání ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu 22. srpna ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.