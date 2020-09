Hospodyňky sdílely recept na perfektní karbanátky: snadné a chutné. Navíc neublíží postavě

Někteří lidé nejí karbanátky kvůli obsahu kalorií. Smažení se spoustou oleje změní toto jídlo na skutečnou kalorickou bombu. Ale co ti, kteří věnuji pozornost své postavě, ale nehodlají se vzdát lahodných pokrmů? Existuje skvělá alternativa smažených karbanátků. Karbanátek stačí upéct v troubě. Existuje také několik pravidel, jejichž dodržování zajistí skutečný úspěch v kuchyni a karbanátky si získají srdce a chutě hostů.

Co potřebujeme:

1 kg mletého masa (aby byly karbanátky šťavnaté, je nejlepší použít vepřové a hovězí maso v poměru 50/50);

suchý rohlík nebo bílý chléb;

1 středně velká cibule;

1 stroužek česneku;

1 malý brambor;

1 vejce;

lžíce zakysané smetany;

sůl a koření podle vlastní chuti.

Jak připravit karbanátky krok za krokem

Nejprve musíte nakrájet rohlík nebo chléb, odstranit kůrku a namočit ji v mléce. Množství chleba/rohlíku může být různé, ale tři kusy stačí na kilogram masa. Cibule a česnek vyžadují trochu více práce. Namixujte je, protože na velkém struhadle to bude problematičtější. Chléb smícháme s cibulí a česnekem. Naším cílem je získat jednotnou konzistenci. Přejdeme k bramborám, které po oloupání nastrouháme a vymačkáme zbytečnou tekutinu – to je naše největší tajemství! Brambory zvýrazní chuť karbanátků a umožní dosáhnout mimořádné pružnosti a šťavnatosti.

Dalším krokem je důkladné promíchání veškeré hmoty a přidání koření a vejce. Poté vytvořte masové karbanátky, jak se vám líbí: tvar může být kulatý, podlouhlý, podle toho, co se vám nejvíce líbí. Blížíme se k závěru, to znamená, že karbanátky dáme na plech pokrytý papírem na pečení a dáme je do trouby předehřáté na 180 stupňů.

Za 30 minut máme hotové lahodné a jednoduché jídlo!