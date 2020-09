Elon Musk: První kolonisté na Marsu pravděpodobně zemřou

Během videokonference Humans to Mars vyjádřil Musk naději, že kosmická loď Starship, kterou vyvíjí jeho společnost, odstartuje na svůj první testový orbitální let již v příštím roce. Budoucí kolonisty však varoval před velkou hrozbou, kterou pro ně mise na Mars představuje.

„Chci zdůraznit, že je to velmi složité a nebezpečné, není to pro slabé povahy. Existuje dobrá šance, že zemřete, bude to těžké, ale bude to docela slavné, pokud se to podaří,“ sdělil.

„Myslím, že cesta na Mars není hlavním problémem. Hlavním problémem je vybudování základny, soběstačného města na Marsu,“ dodal.

Připomeňme, že se v srpnu uskutečnil první zkušební let Starshipu určeného pro meziplanetární lety. Prototyp stroje úspěšně odstartoval v Boca Chica v Texasu a vzlétl bez posádky do výšky 150 metrů a po krátkém letu přistál. Elon Musk v této souvislosti označil možnost letu na Mars za reálnou.

Stojí za zmínku, že loď může být použita nejen pro mise s posádkou, ale také pro dodání družic na nízkou oběžnou dráhu Země či dokonce vědeckého vybavení na Měsíc. Zmiňme, že na konci letošního května však selhaly testy třetího prototypu Starship SN4 – došlo k úniku paliva, v důsledku čehož loď explodovala.

„Považujte prosím za nejvyšší prioritu SpaceX Starship,“ napsal Musk svým pracovníkům poté, co SpaceX provedla misi své kosmiské lodi Crew Dragon na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).

Crew Dragon uskutečnila svůj první let na ISS se dvěma astronauty NASA na palubě koncem května. Na Zemi se úspěšně vrátila počátkem srpna. Nyní odborníci analyzují všechna data získaná během zkušebního letu stroje, předběžné závěry ho uznávají za úspěšný.