„Organismus na jed nereagoval.“ Proč ruští lékaři nevěří otravě Navalného?

Odborník tvrdí, že ledviny, plíce a játra Navalného nebyly poškozeny, což znamená, že jedovaté látky v organismu neměl.

„Mohu říci, že jakýkoli toxikant procházející našimi detoxikačními orgány, a to jsou játra, plíce a ledviny, zanechá stopu. V tomto klinickém případě nebyly během celého pobytu (Navalného v Omsku, pozn. red.) poškozeny ani ledviny, ani plíce, ani játra,“ cituje Sabajeva omské ministerstvo zahraničí.

„Posuzovali jsme dvě situace - co se mohlo dostat do organismu a jak by ten reagoval na jed. Organismus na jed nereagoval, to znamená, že žádný jed v něm nebyl. To jsou zjevné věci,“ uvádí toxikolog.

Stav Alexeje Navalného lze podle něj objasnit buď dietami, alkoholem, stresem a přepracováním, nebo dokonce teplotním faktorem, tj. dlouhodobým pobytem na slunci. „Jakékoli vnější faktory mohly vést k tomu, že najednou začalo nějaké zhoršení. Dokonce i banální absence snídaně,“ řekl.

Sabajev k tomu dodává, že léčba otravy látkami typu Novičok se významně liší od léčby pacientů s diagnózou metabolické poruchy, kterou Navalnému stanovili v nemocnici v Omsku.

„Nejprve jsou při léčbě pacienta s otravou organofosforovými sloučeninami zapotřebí detoxikační metody. Někdy dokonce extrakorporální detoxikace. Při léčbě metabolických poruch je kladen větší důraz na korekci rovnováhy vody a elektrolytů, složení uhlohydrátů a fermentů v krvi. Jedná se o zásadně odlišné patologické procesy,“ sdělil.

Lékař rovněž poznamenal, že on a jeho kolegové v Omsku zaznamenali u Navalného výraznou metabolickou nerovnováhu. Podle odborníka kómaty v podobných případech nejsou neobvyklým jevem a příběh aktivisty nebyl jedinečný z klinického hlediska

„Je pro mě těžké hovořit o léčebných programech německých odborníků, protože nemám dokumentaci ani žádné další informace. Jedna věc, kterou mohu říci, je, že léčba otravy organofosforovými sloučeninami, k nimž Novičok ve skutečnosti patří, vyžaduje speciální léčbu, speciální protijedovou terapii ve velmi velkém množství,“ řekl Sabaevs tím, že podobné otravy mají dost vysokou úroveň úmrtí.

Zdůraznil, že když byl Navalnyj na klinice v Omsku, lékaři nepozorovali, že by měl vážný cholinergní syndrom, a na základě údajů chemicko-toxikologické analýzy, která vylučovala přítomnost organofosforových sloučenin, dospěli lékaři k závěru, že „údaje o akutní otravě chemického původu neexistují“.

Údajná otrava Alexeje Navalného

20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu.

Po jednání ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu 22. srpna ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Německá strana ve středu uvedla, že odborníci Bundeswehru zjistili, že Navalnyj byl „otráven“ látkou skupiny Novičok. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov Sputniku uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech o „otravě“ aktivisty. MZV Ruska čeká na reakci Německa na žádost generálního prokurátora RF o případu Navalného.