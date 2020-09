Kreml: Moskva v situaci s Navalným od prvního dne nic neskrývala

„Nyní z prohlášení oficiálních zástupců, včetně německé kancléřky, víme, že se německým specialistům povedlo určit nějakou jedovatou látku. V takovém případě počítáme s dialogem s našimi německými kolegy a počítáme, že během tohoto dialogu dostaneme informace o tom, co to je za látku. Samozřejmě to pomůže tomu, co nyní provádějí naši specialisté z ministerstva vnitra,“ řekl Peskov v pátek novinářům.

„O různých verzích, včetně té s otravou, se uvažovalo od prvních dnů, když byl pacient léčen na omské jednotce intenzivní péče. Podle našich lékařů a našich specialistů se tato verze (otrava, pozn. red.) nepotvrdila, zvažovaly se tak jiné verze,“ uvedl.

Podle jeho slov upřednostňuje Moskva „důsledné a opatrné akcentování těch či jiných verzí toho, co se stalo berlínskému pacientovi“.

Peskov také konstatoval, že ruské tajné služby analyzují údaje z Minsku o tom, že prohlášení o otravě bloggera Alexeje Navalného jsou falešná. Připomeňme, že dříve běloruský prezident Alexandr Lukašenko totiž řekl ruskému premiérovi Michailovi Mišustinovi o odposlechu rozhovoru mezi Varšavou a Berlínem. Podle něj bylo prohlášení Merkelové o otravě Navalného zfalšováno a slíbil předat nahrávku.

„Obecně se jedná o materiály, které cirkulují prostřednictvím tajných služeb, analyzují se v našich tajných službách. Zatím nemám informace o tom, co je v těchto materiálech, proto zatím nemůžu nijak okomentovat toto prohlášení běloruského prezidenta,“ řekl Peskov.

Podle jeho slov byly materiály předány ve čtvrtek. „Včera Lukašenko řekl, že budou předány FSB,“ poznamenal.

„FSB jistě podá zprávu o dokumentech, které byly předány běloruskými kolegy. Určitě,“ odpověděl Peskov na otázku novináře, zda se plánuje prezident RF Vladimir Putin osobně seznámit s údaji z Minsku. „Ve skutečnosti jde o funkci jakékoliv tajné služby. Ještě jednou opakuji, že je pro mě těžké říci cokoliv o obsahu,“ dodal.

RF nic neskrývala

Dále mluvčí uvedl, že od prvních dnů Moskva v situaci s Navalným nic neskrývala. Ruští lékaři poskytovali více informací a častěji než němečtí kolegové. „Neskrýváme fakta, všichni o nich dobře ví. Mluvili jsme o nich, ví o nich všichni naši partneři, od prvních dnů byly poskytovány informace,“ uvedl.

„Kvůli spravedlnosti je nutno upozornit každého na to, že z omské nemocnice chodily informace mnohem častěji a bylo jich více, než to například dělají nyní z berlínské nemocnice. Je to opět naprosto holý fakt,“ uvedl.

Podle jeho slov se ruští lékaři „chovali mnohem transparentněji než berlínští kolegové“. „V této situaci spoléháme na fakta, jednáme důsledně a opatrně a stejně tak vyzýváme i ostatní, aby spoléhali na fakta,“ dodal.

Připomeňme, že německý kabinet ministrů ve středu 2. září uvedl, že odborníci z laboratoře Bundeswehru zjistili, že Navalnyj byl „otráven“ látkou skupiny novičok. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov Sputniku uvedl, že Berlín neinformoval Moskvu o svých závěrech o „otravě“ Navalného novičokem, Rusko takové údaje nemá. Ministerstvo zahraničí Ruska čeká na reakci Německa na žádost generálního prokurátora RF o případu Navalného.

Zmiňme, že primář omské nemocnice, kde byl léčen Navalnyj, Alexandr Murachovskij poznamenal, že s diagnózou „otravy“ se pracovalo jako s hlavní při přijetí pacienta, ale laboratorní testy ji nepotvrdily. V otevřeném dopise pak omští lékaři vyjádřili názor, že se je „snaží očernit“.

Hospitalizace Alexeje Navalného

20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi.

Po jednání ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu 22. srpna ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.