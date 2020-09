Ruský ministr obrany se nechal naočkovat proti koronaviru

Uvádí se, že vedoucím obranných oddělení zemí Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, Šanghajské organizace pro spolupráci, Společenství nezávislých států a Srbska, kteří přijeli 4. září do Ruska, byla prezentována ruská vakcína proti koronaviru, jakožto první zaregistrovaná vakcína proti covidu-19 na světě.

„Když Sergej Šojgu odpovídal na otázky svých kolegů ze zahraničí, uvedl, že se nedávno nechal naočkovat ruskou vakcínou proti koronaviru,“ uvádí se v prohlášení.

Také moskevský starosta Sergej Sobjanin se nechal naočkovat ruskou vakcínou. Řekl to prezidentovi RF Vladimirovi Putinovi a dodal, že se cítí dobře. „Abych přidal svým kolegům trochu elánu, a protože jsem sám přesvědčen, že se nám otevřely dveře možností v této situaci, že u nás, tady v Rusku, se opravdu objevila naše dobrá vakcína, jsem se rozhodl (nechat naočkovat, pozn. red.), kolegové z institutu mi to povolili, a už jsem prošel téměř polovinou celé velké etapy. Cítím se dobře a doufám, že to tak bude i nadále. Ale to nejdůležitější pro mě je, že mě to utvrdilo v tom, že to děláme dobře. A to je velmi důležité pro všechny výzkumníky,“ uvedl Sobjanin na pracovním setkání s Putinem.

Ruská vakcína proti koronaviru

Na začátku srpna Ministerstvo zdravotnictví RF zaregistrovalo první vakcínu proti covidu-19 na světě, kterou vyvinuli odborníci Gamalejova ústavu za podpory Ruského fondu přímých investic. Dostala název Sputnik V.

Generální ředitel fondu Kirill Dmitrijev oznámil, že fond dostal z více než 20 zemí žádosti o nákup jedné miliardy dávek Sputniku V. Rusko se domluvilo na výrobě vakcíny v pěti zemích a existující kapacity umožní výrobu až 500 milionů dávek ročně.

Přípravek získal všechna potřebná povolení a prošel úspěšně dvěma fázemi testování na dobrovolnících ve věku 18 až 60 let, u nichž byla v důsledku vakcinace zformována imunitní reakce a protilátky na SARS-CoV-2. Klinické testování po registraci začne tento týden, vakcína bude ověřena na 40 tisících lidí.

Podle slov ředitele Gamalejova ústavu Ginzburga budou účastníci této etapy pod přísnou kontrolou lékařů. Nebudou hospitalizováni, budou ale důkladně vyšetřeni před testy, po nich a v jejich průběhu. Kromě toho se plánuje elektronické monitorování, dobrovolníci budou moci přímo informovat lékaře o svých nepříjemných pocitech, budou-li nějaké mít.