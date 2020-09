Blogger si udělal legraci ze své přítelkyně ve vaně s barvivem a šokoval sledující. Video

YouTube blogger Kristen Hanby si udělal legraci ze své přítelkyně a přidal do pěny do vany barvivo na látku. Uživatelé byli jeho činem zřejmě pobouřeni.

Dívka se začala koupat a již po několika minutách blogger zaslechl její křik. Slečna vyšla z koupelny v ručníku a bylo jasné, že její ruce a nohy jsou úplně modré. Sám Hanby se jí zasmál a nazval ji „nejhorším Šmoulou na světě“.

Blogger zveřejnil video na Instagramu.

Jeden z uživatelů Twitteru sdílel toto video na své stránce a zdůraznil, že nepovažuje takový žert za směšný. Stejný názor mělo hodně uživatelů.

„Mohlo by ji to doslova zabít. Barvivo na textil nesmí přijít do styku s genitáliemi, očima nebo ústy. To je extrémně nebezpečné. Musí navštívit lékaře, protože by to mohlo vážně poškodit její zdraví, “ poznamenal jeden z uživatelů.

Někteří sledující obvinili bloggera z nedostatku základního respektu k dívce.

„Co mu udělala? Takové věci se obvykle dělají jako pomsta za něco, nikdo takové žerty nedělá jen tak,“ ptali se v komentářích.

Ale našli se i tací, kteří se rozhodli postavit za Kristena.

„Myslím, že mnoho dívek, které odsuzují toto video, by se zasmálo, kdyby tento osud postihl toho chlapa," napsal jeden z uživatelů.