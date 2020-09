Ruská diplomacie vyzývá nepolitizovat případ Navalného

„V souvislosti s prohlášením Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josepa Borrella jménem EU ze 3. září ohledně situace kolem Navalného bylo upozorněno, že politizace této otázky a předložení nepodložených obvinění v žánru ‚megafonové diplomacie‘ je nepřípustné,“ uvedlo ruské ministerstvo zahraničí.

Uvádí se také, že ruská a německá strana zdůraznila nutnost uplatnění existujících právních mechanismů na základě žádosti ruské generální prokuratury, a to pro výměnu informací a vyjasnění reálných okolností případu.

Reakce německé Levice

Údajné otrávení Navalného a následnou mezinárodní reakci okomentovali také němečtí politici za stranu Levice. Dle spolupředsedy strany Dietmara Bartscha debaty kolem spojování případu s projektem Nord Stream 2 vyvolávají rozpaky.

„Za prvé by to (situace s Navalným, pozn. red.) mělo být důkladně prošetřeno. Četl jsem, že mnozí už vědí všechno, ale není to tak. Existuje důkladné vyšetření části okolností, ale pouze části. Za druhé, pachatelé by měli nést odpovědnost. A pokud by to bylo možné, mělo by k tomu dojít v rámci úzké spolupráce mezi Německem, Ruskem a EU,“ sdělil politik novinářům.

„Domácí politická debata v Německu o tom, nakolik by to mělo vést k uzavření projektu Nord Stream 2 vyvolává v jistém smyslu strach. Byl bych rád, kdyby se diskutovalo o spolupráci v energetickém sektoru se Saúdskou Arábií v souvislosti s dodržováním lidských práv. (...) Nord Stream 2 je fakticky dokončen. (...) Tyto věci je třeba posuzovat zvlášť,“ dodal.

Údajná otrava Alexeje Navalného

20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu.

Po jednání ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu 22. srpna ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Německá strana ve středu uvedla, že odborníci Bundeswehru zjistili, že Navalnyj byl „otráven“ látkou skupiny novičok.

Ruské velvyslanectví v Berlíně vyzvalo německou stranu co nejrychleji odpovědět na žádost ruské generální prokuratury ze dne 27. srpna o právní pomoc v případě aktivisty. Dle slov mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova má Moskva zájem a chce situaci vyjasnit, k tomu potřebuje informace Berlínu. Vyšetřování situace Navalného de facto probíhá, pokud se potvrdí přítomnost jedovaté látky, vyšetřování bude otevřené a de iure, dodal v pátek Peskov.