Vědec vysvětlil, jak člověk zapomíná na špatné věci

Obyčejně se má za to, že lidský mozek si v sobě ponechává jen kladné věci. Není tomu ale tak. Zachovává si také špatné věci, ty jsou ale zablokovány ochrannými funkcemi, řekl v rozhovoru pro rádio Sputnik docent katedry neurologie, neurochirurgie a lékařské genetiky Kazaňské lékařské univerzity Rustem Gajfutdinov.

Negativní vzpomínky zůstávají stejně jako pozitivní s člověkem po celý život, přístup k nim je ale omezen ochrannými mechanismy mozku. Kvůli tomu vzniká dojem, že si člověk pamatuje jen to dobré. Kdyby byl negativní flashback člověku stále přístupný, ohrožovalo by to jeho život, soudí Rustem Gajfutdinov.

„Lidské vědomí má takové mechanismy, které nás chrání před negativními vzpomínkami. Budeme-li neustále na špatné věci vzpomínat, neprodlouží to nijak náš život a neudělá nás to úspěšnými. V okamžiku, kdy zažívá člověk něco negativního, bývá zranitelný po všech stránkách. Mozek má ale ochranné mechanismy, aby se člověk nesoustřeďoval na špatné věci, ale zaměřil se na něco kladného a optimistického, aby mohl žít dál. To je vlastnost vědomí, jeho schopnost přežití. Jedná se o adaptační mechanismus,“ vysvětlil neurolog.

Důkazem toho, že se negativní vzpomínky nevymazávají, ale prostě se skrývají, je práce soudních lékařů. Rustem Gajfutdinov ujišťuje, že když se člověk vynasnaží, může si vzpomenout na všechno.

„Člověk si všechno zachovává. Jsou speciální praktiky, jichž se užívá v soudním lékařství, kdy si může člověk vzpomenout na všechno. Může si vzpomenout na detaily, podrobnosti, vjemy zrakové a sluchové a také na všechny pocity. To všechno se jasně zaznamenává v hlavě,“ řekl neurolog v interview.