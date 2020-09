Na co si dát pozor. Lékařka pojmenovala příznaky rakoviny, kvůli kterým byste se měli vydat rychle k onkologovi

Lékařka tak vyzvala, aby lidé věnovali pozornost takovým specifickým příznakům, jako jsou opakované bolesti břicha, nadýmání, změna stolice a přítomnost krve či hlenu po návštěvě toalety. Upozorňuje také na možnou kombinaci těchto příznaků se zvýšenou únavou a úbytkem hmotnosti.

„Jak vidíte, příznaky pomohou být i u jiných nemocí, proto je nutné nebrat je na lehkou váhu a ihned zjistit jejich příčinu,“ uvedla.

Zdůraznila, že riziko rakoviny konečníku se zvyšuje s věkem a doporučila navštívit proktologa po dovršení 45 let, a to bez ohledu na to, zda má člověk nějaké příznaky či nikoliv.

Rakovina tlustého střeva

Dříve promluvila lékařka zase o příznacích kolorektálního karcinomu. Smirnovová uvedla, že v počátečním stadiu nemoc nemá žádné zjevné příznaky a obvykle se objevuje náhodně během kolonoskopie – procedury, při které se tenký aparát zavádí do konečníku. V tomto případě vyšetření ukazuje, že je poškozena střevní sliznice.

Příznaky rakoviny tlustého střeva druhé fáze mohou zahrnovat bolest břicha a silné nadýmání. Ve třetím stadiu, kdy je střevní sliznice zasažena nádorem více než z 50 % a již lymfatickým uzlinám dává metastázy, se zpravidla objevují takové potíže jako zácpa, průjem, těžká únava a ztráta váhy.

V nejzávažnějším – čtvrtém stadiu nemoci se nádor šíří do sousedních orgánů a tkání, objevují se četné metastázy. Velikost hmoty se stává takovou, že vyplňuje lumen tlustého střeva, což způsobuje neprůchodnost. Smirnovová doporučuje kontaktovat odborníky co nejdříve, pokud na sobě člověk pozoruje nějaké příznaky.

„Čím dříve bude detekována rakovina, tím lépe: během 1. a 2. stádia dochází k vyléčení téměř v 90 % případů,“ zdůraznila onkoložka.

Skupina vědců ze Singapurské národní univerzity zase uvedla, že kombinace probiotik a brukvovité zeleniny pravděpodobně pomůže při léčení rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Podle názoru vědců může být tato kombinace potravin, tedy brokolice nebo jiné brukvovité zeleniny a probiotik, použita nejen pro přímou léčbu kolorektálního karcinomu, ale také k jeho prevenci a k regeneraci organismu po odstranění nádoru.