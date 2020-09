Co se děje s mozkem ve vesmíru? Studie ukazuje překvapivé závěry

Mezinárodní tým odborníků prostudoval strukturu mozku jedenácti ruských kosmonautů, kdy každý z nich strávil v průměru 171 dní za sebou na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Vědci třikrát provedli každému z kosmonautů difúzní MRI mozku: před letem do vesmíru a dvakrát po přistání na Zem.

Poznamenává se, že použití metod neurozobrazování poprvé umožnilo identifikovat strukturální a funkční změny v mozku po vesmírném letu. Zejména se ukázalo, že během určité doby v podmínkách nulové gravitace dochází ke změnám v rozdělení bílé a šedé hmoty a zvětšují se mozkové komory, kde přibývá mozkomíšního moku.

Podle odborníků se tímto způsobem nervový systém přizpůsobuje ke stavu beztíže a zvyšuje zátěž v těch oblastech mozku, které jsou mimo jiné odpovědné za ovládání pohybů. Ukazatelé se vracejí do normálu po sedmi měsících pobytu kosmonauta na Zemi.

Rusko navrhuje lety na ISS

Začátkem září generální ředitel ruské společnosti Glavkosmos (je součástí Roskosmosu, pozn. red.) Dmitrij Loskutov promluvil o možnosti letů na Mezinárodní vesmírnou stanici pro turisty. Ruská nabídka dle jeho slov zahrnuje i nestandardní dobu pobývání na stanici, tedy 30 dní místo standardních 10.

Kosmičtí turisté by si také mohli objednat výstup do vesmíru, přípravu na let s nulovou gravitací pomocí speciálních letadel či pomoc při realizaci vlastního vědeckého programu na oběžné dráze. Další unikátní možností je příležitost koupit modul, kterým se turisté vrátí z ISS.

Standardní vesmírný turistický program přitom zahrnuje lékařské vyšetření, výcvik na let, samotný let na ISS a návrat na Zemi, jakož i pátrací a záchranné služby pro vracejícího se turistu.