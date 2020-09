O 30 let později: Kmotr III bude mít jiné finále a jiný název

Kdo by neznal tento kultovní film. Téměř každý jej buď viděl, nebo o něm alespoň slyšel. A 30 let po vydání třetí části kultovní trilogie Francis Ford Coppola představí světu svou původní vizi filmu. Informuje o tom Den of Geek.

Když Francis Ford Coppola poprvé nabídl Paramount Pictures třetí a poslední díl trilogie Kmotr, pojmenoval jej „Smrt Michaela Corleona“. Studio to ale odmítlo. Byl to jeden z nejočekávanějších filmů všech dob a nepochybně to skončilo synonymem kinematografického zklamání. Režisér tak konečně dostane příležitost ukázat, jak si představuje střih filmu po svém.

On sám pojmenoval film jako Kmotr Maria Puzy, Coda: Smrt Michaela Corleona. Premiéra proběhne ve vybraných kinech na konci tohoto roku v prosinci. Dostane však i svou digitální formu.

Nová verze Kmotr III obsahuje původní vizi finálního dílu režiséra Coppoly a scénáristy Mario Puzy.

„Pro tuto verzi jsem vytvořil nový začátek a konec a upravil některé scény, záběry a hudební podkresy,“ řekl Coppola v prohlášení. „Tyto změny a nové záběry a zvuk pro mě znamenají mnohem vhodnější uzavření Kmotra a jsem vděčný Jimu Gianopulosovi a (studiu, pozn. red.) Paramount za to, že mi umožnilo se na tom znovu podílet.“

Kmotr III byl nominován na sedm Oscarů, včetně ceny za nejlepší film a nejlepšího režiséra. Stejně jako jeho předchůdci měl film problematickou historii. Paramount dal Coppolovi jen rok na to, aby doručil konečný střih filmu poté, co poslali se scénáristou dokončený scénář. Studio chtělo, aby byl dokončen včas na vánoční divadelní verzi roku 1990. Robert Duvall odmítl nabídku zopakovat svou roli Toma Hagena poté, co slyšel, kolik vydělává Al Pacino. Winona Ryder pak produkci opustila kvůli fyzickému vyčerpání.

„Pan Coppola dohlížel na každý aspekt restaurování při práci na nové úpravě, což zajišťuje, že film nejen vypadá nedotčeně, ale také splňuje jeho osobní standardy a režijní vizi,“ uvedla Andrea Kalas z Paramount Archives.

Coppola a jeho produkční společnost American Zoetrope pracoval s restaurátorským týmem Paramount a prohledali 300 krabic kvůli více než 50 originálním záběrům, aby nahradil optiku s nižším rozlišením v původním negativu. Proces trval více než šest měsíců. Americká Zoetrope opravila škrábance, skvrny a další anomálie. Celý proces byl ale zpomalen pandemií koronaviru.