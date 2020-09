Šojgu promluvil o modernizaci tanků T-72

Všechny tanky T-72 Ozbrojených sil Ruské federace mají být modernizovány na modifikaci T-72B3M. Prohlásil to ministr obrany RF Sergej Šojgu po ukončení mezinárodních her ARMY 2020.

Sdělil, že tato událost vážně přispěla k přijetí tohoto rozhodnutí. Dříve však již ke stejné situaci došlo, když se před několika lety této soutěže zúčastnily T-72B1. Technická řešení, která byla navržena podle výsledků soutěže, pomohla tenkrát ve vývoji T-72B3M.

Šojgu poznamenal, že technická řešení použitá v tanku T-72B3 umožnila zvýšit jeho pohyblivost, spolehlivost a ergonomiku.

Tankový biatlon v rámci mezinárodních her ARMY 2020 se konal v Alabinu v okolí Moskvy. Vítězem soutěže se stal ruský tým.

T-72 a jeho modifikace

T-72 Ural, poválečný sovětský hlavní bitevní tank, byl přijat do výzbroje sovětskou armádou v roce 1973. T-72 byl vyvinut a vyroben v Uralvagonzavodu v Nižním Tagilu. Ural mají ve výzbroji země SNS, byl dodáván do států Varšavské smlouvy, do Finska, Indie, Íránu, Iráku, Sýrie. Modifikace T-72 byly vyráběny podle licence v Jugoslávii (M-84), Polsku (RT-91), Československu a Indii, které je také vyvážely.

T-72B3M má nový motor o kapacitě 1130 koňských sil, což je téměř o 300 koní víc, než má T-72B3.

Tank byl vybaven kanónem ráže 125 mm s lepší balistikou a životností, zaměřovačem Sosna-U, digitálním balistickým výpočetním zařízením a panoramatickým zaměřovačem na pracovním místě velitele posádky.

Tím byla posílena ochrana tanku. Instalovali na něj mřížkové kryty, které chrání před kumulativní náloží, a dynamickou ochranu Relikt.