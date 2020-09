Premiér Saska vyzval, aby byl Nord Stream 2 dostavěn

Premiér německé federální země Sasko Michael Kretschmer prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 by měl být dobudován. Další člen Křesťanskodemokratické unie (CDU) a kandidát na předsedu CDU Friedrich Merz zase vyzval k zastavení výstavby plynovodu. Kretschmer to ale označil za „chybu.“

„Nord Stream 2 by měl být dostavěn. Závisíme jeden na druhém, potřebujeme tuto spolupráci,“ prohlásil politik v sobotu. Jeho výrok uvádí agentura DPA.

Kretschmer má za to, že incident s ruským blogerem Alexejem Navalným byl „hrozný,“ avšak nejdřív má být vyšetřen, a až pak mohou být učiněny závěry.

Kancléřka SRN Angela Merkelová předtím prohlásila, že otázky ohledně Nord Stream 2 a případu Navalného mají být posuzovány jednotlivě. Ze strany řady německých politiků však zazněly i výzvy k zastavení nebo vůbec ke zrušení projektu Nord Stream 2. Zároveň ale zaznívají také vyváženější postoje.

Tiskový mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov rovněž poznamenal, že projekt Nord Stream 2 je obchodní, že se realizuje v zájmu energetické bezpečnosti celého evropského kontinentu, a že výzvy některých poslanců Spolkového sněmu ohledně jeho zrušení kvůli situaci s Navalným jsou emotivní a nezakládají se na žádných faktech.

Bloger Alexej Navalnyj byl 20. srpna hospitalizován v Omsku poté, co se mu udělalo špatně v letadle. Podle závěrů vyšetření mu místní lékaři diagnostikovali metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Co bylo příčinou, není zatím jasné, ale podle údajů omských odborníků jedy v krvi a moči Navalného nalezeny nebyly.

Primář omské pohotovostní nemocnice č. 1, ve které léčili Navalného, Alexandr Murachovskij poznamenal, že diagnóza hovořící o „otravě“ byla hlavní po hospitalizaci pacienta, avšak laboratorní testy ji nepotvrdily.

Později byl Navalnyj dopraven letadlem do Berlína.

Vláda SRN učinila s odkazem na vojenské zdravotníky prohlášení, že byl prý otráven látkou novičok. V Kremlu prohlásili, že ruská strana nebyla oficiálně informována o těchto závěrech, a zdůraznili, že Moskva očekává od německých úřadů odpověď na oficiální dotaz o dané situaci.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že Berlín ignoruje oficiální žádosti o poskytnutí dat „v reakci na konkrétní otázky“ ruské generální prokuratury.

Kdo je Alexej Navalnyj

Alexej Navalnyj je ruský opoziční aktivista, který opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Jeho Fond boje s korupci byl ruským ministerstvem spravedlnosti zařazen na seznam zahraničních agentů, tedy organizací, které jsou financovány ze zahraničí a usilují o změnu státní politiky. V červenci Navalnyj informoval o zrušení organizace kvůli několikamilionové pokutě a změně právnické osoby.

V prosinci 2016 aktivista oznámil svůj záměr kandidovat na prezidentské křeslo ve volbách roku 2018, ale Ústřední volební komise RF mu to zakázala kvůli jeho předchozím odsouzením. V roce 2017 byl Navalnyj podmíněně odsouzen za zpronevěru v případě Kirovles. Dříve byl v roce 2014 spolu se svým bratrem Olegem odsouzen za rozkradení prostředků společnosti Iv Roše Vostok. Alexej dostal podmíněný trest, jeho bratr však musel na 3,5 let do kolonie.

Současně Navanyj čelí obviněním z pomluvy 93letého veterána 2. světové války. Důvodem je přísná kritika, kterou aktivista veřejně zareagoval na video ohledně změn v Ústavě Ruska, kde veterán vystoupil.