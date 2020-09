Tajemství je jedna překvapivá přísada. Jak udělat „ruské“ karbanátky

Recept není složitý. Každá žena v domě to zvládne. Nicméně ne každý ví, co kromě tradičních ingrediencí může být přidáno do masa, takže jídlo známé všem opět potěší. Některé recepty ruských žen v domácnosti jsou tak překvapivé, že mohou jistě překvapit kuchaře s tradičním receptem.

Co na karbanátky potřebujeme?

Seznam ingrediencí je velmi jednoduchý: jakékoliv maso, cibule, kus chleba, pepř a sůl podle chuti. Vejce může být přidáno podle vašich preferencí, ale v této verzi receptu bude karbanátek bez vejce. Přesné proporce by měly být upraveny podle počtu lidí, pro které vaříme.

Příprava krok za krokem

V přípravě lahodných karbanátků není nic tak složitého. Maso je lepší namlít samotnému a také smíchejte dva druhy masa: drůbež a vepřové maso nebo vepřové a hovězí maso. Použití pouze jednoho druhu masa nebude trestným činem, jen trochu ztratí chuť.

Spolu s masem nakrájejte cibuli a ochuďte solí a čerstvě mletým pepřem. Je nesmírně důležité namlít pepř těsně před přidáním do masa. Díky tomu získá jedinečnou vůni a chuť. Je čas na tajemnou přísadu, která skrývá veškerou chuť, šťavnatost a pružnost karbanátků.

V tradičním receptu karbanátků je vždy bílý chléb nebo chléb namočený v mléce. V ruské verzi pochoutky místo bílého chleba přidáme kus tmavého kváskového chleba namočeného v mléce. Vše promíchejte.

Ruské ženy v domácnosti jsou přesvědčeny, že taková malá proměna populárního receptu potěší každého a chuťové pohárky se prostě zblázní. Ve finále smažíme karbanátky v oleji, jejich tvar je libovolný. Díky tomu získáváme jemné a šťavnaté karbanátky, které budou dokonale chutnat spolu s bramborami a zeleninou.