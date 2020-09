Saúdský soud vynesl pravomocný rozsudek v kauze vraždy Chášukdžího

Podle oficiálního zástupce saúdské generální prokuratury bylo odsouzeno 8 osob. Pět z nich dostalo trest ve výši 20 let ve vězení, jeden byl odsouzen na 10 let, další dva mají strávit za mřížemi sedm let. Rozsudky jsou pravomocné.

Generální prokuratura království zpočátku vznesla obvinění proti 11 lidem, včetně bývalého poradce korunního prince Saúda Kahtáního, který ale nečelil oficiálnímu obvinění, saúdského konzula v Istanbulu Muhammada Utajbího, který poskytl alibi, a bývalého náměstka ředitele saúdské rozvědky Ahmada Asírího, který byl zproštěn obžaloby. Pět obviněných čelilo trestu smrti.

Džamál Chášukdží zmizel dne 2. října 2018 poté, co vstoupil na saúdskoarabský konzulát v Istanbulu. Rijád to zpočátku popíral, ale nějakou dobu poté, co se objevilo video a zvukové záznamy, byl nucen uznat, že Chášukdží byl zabit „v důsledku hádky s konzulárními úředníky“. Turecká policie nikdy tělo novináře nenalezla.

Chášukdží byl jedním z nejznámějších novinářů na Blízkém východě. Často komentoval otázky regionální politiky a byl znám svým kritickým postojem vůči saúdské vládě, včetně krále Salmána bin Abd al-Azíza a korunního prince Salmána bin Abd al-Azíza. Novinář pracoval v saúdských médiích, ale v době své vraždy byl zpravodajem amerického časopisu The Washington Post.

Je známo, že Chášukdží se objevil na istanbulském konzulátu Saúdské Arábie s cílem převzít dokumenty k registraci sňatku. Nevěsta novináře ale zůstala venku s jeho mobilem.

Média, která začala aktivně psát o incidentu, uváděla, že před vraždou byl novinář mučen, jeho tělo poté rozčtvrtili a vyvezli z budovy konzulátu. Svou vraždu Chášukdží nahrál na smart-watch Apple. Zvukové soubory byly odeslány na jeho mobil a na cloudové úložiště iCloud.