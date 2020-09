Vojenský expert promluvil o účinku novičoku na lidské tělo

Alexej Navalnyj by se nemohl dostat z kómatu, kdyby byl otráven novičokem. Sputniku to sdělil bývalý člen Komise pro biologické a chemické zbraně, vojenský expert OSN Igor Nikulin.

V pondělí berlínská klinika Charité oznámila, že se stav Navalného zlepšil a opozičník byl postupně probuzen z umělého spánku.

„Kdyby to byla otrava novičokem, nikdy bychom ho neviděli živého - ani za týden ani za měsíc. Ale v případě rodiny novičoku to možné je. Je to binární chemická zbraň. Je tam totiž několik látek, z nichž každá není zvlášť toxická, pouze když se smíchají dohromady, vytváří se pekelná směs, která je tisíckrát toxičtější než každá ze složek zvlášť,“ uvedl expert.

Pokud byla jedna z látek vložena do mikrokapsle a přidána do vody nebo čaje, a pokud se pak dostala do žaludku a po několika hodinách se tam rozpustila, pak by podle jeho slov mohla způsobit otravu. A „stopa“ po použití takové látky by se podobala látce ze skupiny novičok, upřesnil Nikulin.

Dříve Sputnik psal o tom, že zdravotní stav ruského opozičního aktivisty se zlepšil. Takové infromace zveřejnili dnes lékaři berlínské nemocnice Charité.

Aktivista začal reagovat na jemu adresovaná slova.

​Podle sdělení lékařů byl rovněž odpojen od plicní ventilace.

V tiskové zprávě kliniky se rovněž uvádí, že doposud nelze vyloučit dlouhodobé zdravotní následky „těžké otravy“.

Údajná otrava

20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu.

Po jednání ruských a německých lékařů a stabilizaci stavu Navalného bylo dovoleno jeho příbuzným přepravit jej na kliniku v Německu. V sobotu 22. srpna ráno přistál soukromý letoun s Navalným a jeho manželkou Julií v Berlíně.

Německá strana ve středu uvedla, že odborníci Bundeswehru zjistili, že Navalnyj byl „otráven“ látkou skupiny novičok.

Ruské velvyslanectví v Berlíně vyzvalo německou stranu co nejrychleji odpovědět na žádost ruské generální prokuratury ze dne 27. srpna o právní pomoc v případě aktivisty. Dle slov mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova má Moskva zájem a chce situaci vyjasnit, k tomu potřebuje informace Berlínu. Vyšetřování situace Navalného de facto probíhá, pokud se potvrdí přítomnost jedovaté látky, vyšetřování bude otevřené a de iure, dodal v pátek Peskov.