Členka rady běloruské opozice Kolesniková byla zadržena na hranici

V pondělí se objevila informace o tom, že členka prezídia koordinační rady opozice Marie Kolesniková byla pravděpodobně zadržena příslušníky bezpečnostních složek. Poté bylo spojení s ní přerušeno a až do pozdního večera nebylo místo jejího pobytu známo. Příbuzní Kolesnikové ohlásili policii její zmizení.

Po zmizení představitelky opozice ji začali hledat její kolegové z koordinační rady, tiskový mluvčí Anton Rodněnkov a výkonný sekretář Ivan Kravcov. Navštívili dům Marie Kolesnikové, tam ji ale nenašli, a poté bylo spojení s nimi přerušeno.

Dříve bylo oznámeno, že všichni tři byli zaregistrováni na hraničním přechodu s Ukrajinou.

„V konečném důsledku se (Antonu) Rodněnkovovi a (Ivanu) Kravcovovi podařilo utéci, Kolesnikové se to nepodařilo,“ oznámila agentura na Telegramu.

Státní pohraniční výbor potvrdil zadržení Kolesnikové na hranici s Ukrajinou

Podle informací tohoto rezortu se podařilo Kolesnikovou zadržet, Anton Rodněnkov a Ivan Kravcov dokázali proniknout na území Ukrajiny.

„S ohledem na zvláštnosti infrastruktury přechodu a linie státní hranice se na daném úseku posiluje ochrana státní hranice a byly zřízeny dodatečné pohraniční hlídky. Rodněnkov, Kravcov a Kolesniková v autě BMW prošli celní a pohraniční kontrolou a odjeli směrem k Ukrajině. Když automobil přijel k pohraniční hlídce, auto prudce urychlilo, čímž ohrozilo život příslušníka pohraniční stráže. Kolesniková se ocitla mimo vozidlo – v podstatě ji z auta vytrčili a jeli dál směrem k Ukrajině,“ cituje Běloruská telegrafní agentura oficiálního mluvčího Státního pohraničního výboru Antona Byčkovského.

Kolesniková byla zadržena na hranici s Ukrajinou, o tom, jak se to stalo, informovali ve Státním pohraničním výboru.

Podle jeho slov Anton Rodněnkov a Ivan Kravcov opustili území Běloruska a ocitli se v sousední zemi. Marie Kolesniková byla zadržena. Stejnou verzi vývoje událostí zveřejnily ráno běloruské televizní stanice ve svém ranním zpravodajství.

Tichanovská: Kolesniková musí být propuštěna

Kolesniková se nechystala z Běloruska odjet, oznámil to Sputniku člen koordinační rady Maxim Znak.

„Neplánovala nikam odjíždět, žádnou dodatečnou informaci nemáme. Čteme zprávy Státního pohraničního výboru a státních médií, jsme na rozpacích a doufáme, že přece jen dostaneme tuto informaci od Ivana a Antona. Anebo bude informace o Marii Kolesnikové sdělena jejím advokátům. Alespoň za co byla zadržena, z jakého důvodu a proč,“ řekl Maxim Znak.

„Marie Kolesniková musí být neodkladně propuštěna, stejně jako i všichni dříve zadržení členové koordinační rady a političtí vězni,“ zdůraznila.

K situaci se zadržením Marie Kolesnikové se vyslovila bývalá kandidátka na prezidenta Běloruska Světlana Tichanovská.

Připomenula, že úkolem koordinační rady je poskytnout platformu pro jednání.

„Jiné řešení není, a Lukašenko si to musí uvědomit. Nelze držet národ jako rukojmí. Tím, že unáší lidi za bílého dne, Lukašenko prokazuje svou slabost a neadekvátnost,“ řekla v závěru Tichanovská.

Dříve podobným způsobem zmizeli a nacházeli se v zahraničí i jiní představitelé opozice. Třeba bývalá kandidátka na prezidenta Světlana Tichanovská spěšně odjela do Litvy po rozhovoru s příslušníky bezpečnostních složek den po volbách. Opoziční politik a člen koordinační rady Pavel Latuško odjel z Běloruska do Polska začátkem září, štáb rady ale ujistil, že se brzy vrátí do země. O několik dní později se vydala do Polska také členka prezídia koordinační rady Olga Kovalkovová.

Představitelé běloruské opozice, kteří nesouhlasili s výsledky voleb prezidenta, oznámili založení koordinační rady na předání moci. Generální prokuratura Běloruska zahájila soudní řízení podle paragrafu, který předpokládá až pětileté vězení – č. 361 Trestního zákoníku: Výzvy k činům zaměřeným na poškození národní bezpečnosti Běloruské republiky. Jak prohlásili představitelé tohoto rezortu, činnost koordinační rady je zaměřena na uchvácení moci a na poškození národní bezpečnosti Běloruska. Představitelé opoziční rady tvrdí, že všechny jimi vyhlášené cíle a způsoby jsou zákonné, a zakládají se na ústavě.