Otec Marie Kolesnikovové sdělil, že se politička nachází ve vazební věznici v Minsku

Maria Kolesnikovová, členka prezidia Koordinační rady, byla převezena do Minsku a umístěna do Vazební věznice č. 1 v ulici Volodarského, řekl její otec Alexandr Kolesnikov.

Advokátka Kolesnikovové potvrdila Sputniku, že představitelka běloruské opozice je ve vyšetřovací vazbě v ulici Volodarského v Minsku.

Připomínáme, že v pondělí se objevila informace, že členka prezidia opoziční koordinační rady Maria Kolesnikovová byla údajně zadržena policisty. Poté přestala komunikovat, do pozdního večera se nevědělo, kde se nachází. Její příbuzní podali na policii oznámení o jejím zmizení.