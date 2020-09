Výsledky setkání vlád Slavkovského formátu: Hranice mezi Slovenskem, Českem a Rakouskem zůstávají otevřené

Dnes se ve Vídni konalo setkání předsedů vlád Slavkovského formátu. Hlavním tématem jednání byla bezpochyby pandemie koronaviru, konkrétně výměna informací o tom, jak země zvládaly první vlnu, či jednání o postupech během aktuální druhé vlny.

„Tento boj opravdu vyhrajeme jen tehdy, když budeme společně zodpovědní. Když si uvědomíme, že svoboda bez zodpovědnosti vede k anarchii,“ prohlásil.

Předsedové daných vlád také poukázali na důležitost toho, že i menší země si před klíčovými evropskými setkáními dokáží vyměnit názory a zaujmout společné postoje. Matovič například jménem všech tří zemí apeloval na lidi, aby byli i během druhé vlny pandemie zodpovědní.

Vyjádřil se také k nošení roušek: „Myslíme si, že i obyčejná rouška chrání životy.“ Poté pokračoval tím, že nošení roušek zůstane spolu se zodpovědným chováním tím klíčovým nástrojem boje proti pandemii i v druhé vlně.

Hranice zůstanou otevřené

Kromě toho se slovenský premiér spolu s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a českým předsedou vlády Andrejem Babišem shodl na tom, že i vzhledem k rostoucímu počtu nakažených udělají vše pro to, aby hranice mezi našimi zeměmi zůstaly otevřené do poslední možné chvíle.

Český premiér zase varoval před omezeními volného cestování, které by podle něj mělo negativní dopad na ekonomické vztahy mezi zeměmi, stejně jako na cestovní ruch.

„Dostal jsem příslib, že nedojde k omezení styku mezi našimi zeměmi. To by nebylo pro naše ekonomické vztahy a pro cestovní ruch dobré. Jde o to, jak najdeme balanc mezi ochranou zdraví pro naše občany a nějakým ekonomickým výhledem, který by zabezpečil to, abychom z této krize co nejdříve odešli,“ nechal se slyšet Babiš.

Koordinovaný postup a semafor

Kurz ještě připomněl, že bohužel i v Rakousku stále roste počet nově nakažených: „Situace je složitá. Zvláště co se týče pendlerů, máme s Českem silnou výměnu lidí.“

Dále se rakouský kancléř v souvislosti s cestováním mezi Slovenskem, Českem a Rakouskem vyslovil pro koordinovaný a lépe dohodnutý postup.

„Naléhavě očekáváme celoevropský koordinovaný postup,“ konstatoval v souvislosti s nepříznivým vývojem pandemie v mnoha zemích Evropy.

Podle předsedů vlád je ale také nutné, aby Evropská komise zavedla jednotný semafor. Myslí si však, že nyní už je pozdě. „Je to dobrá iniciativa, ale přichází trochu pozdě. Ale nikdy není pozdě. Důležité je, abychom našli nějaká společná pravidla. Zaznamenal jsem, že ve Francii chtějí zkrátit karanténu na sedm dní. Měli bychom to zkusit, alespoň se snažit najít společné věci,“ uvedl po jednání Babiš.

Premiér ČR ještě zároveň vyzval k mezigenerační soudržnosti, protože jsou ohroženi zejména starší lidé. Jak uvedl, 72 % nakažených tvoří lidé ve věku 20-60 let. Připomněl i to, že v celé České republice bude od čtvrtka platit povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách.

Další témata jednání

Dalšími tématy jednání byly podle Babiše migrační otázky, vztahy s Tureckem a Čínou, brexit, vnitřní trh či digitalizace. Po tiskové konferenci bylo naplánováno bilaterální setkání Matoviče s Kurzem.

Za zmínku mimo jiné stojí i to, že Matovič při této příležitosti pozval rakouského kancléře k návštěvě Slovenska, protože tam nebyl již šest let. To je podle něj hanba, pokud vezmeme v potaz, jak blízko si jednotlivé metropole, Vídně a Bratislava, jsou. Zároveň vyslovil naději, že Kurz jeho pozvání přijme, protože si vytvořili přátelský a otevřený vztah.

Připomeňme, že tzv. Slavkovský formát setkání představitelů Slovenska, Česka a Rakouska vznikl v roce 2015. Letos v srpnu se ale sešli i členové vedení parlamentů zmíněné trojice států.