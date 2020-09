Pompeo: Rusko může mít podíl v situaci s Navalným. Opozičník mezitím podle médií promluvil o tom, co se mu stalo

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo promluvil o pravděpodobném „podílu“ „ruských úředních osob“ v situaci s Navalným. Politik má za to, že je to mínění lidí na celém světě.

„Uvědomují si, že existuje značná pravděpodobnost toho, že to bylo spojené s vysokými ruskými úředními osobami. Myslím, že je to špatné pro Rusy. Je to špatné pro Rusko,“ řekl v rozhovoru pro amerického novináře Bena Shapira, který zveřejnilo ministerstvo zahraničí.

Ministr zahraničí také dodal, že Washington, EU a řada evropských zemí daly Moskvě na srozuměnou, že počítají s „potrestáním viníků“.

„Učiníme všechno, co je v našich silách, abychom zjistili, kdo to má na svědomí,” řekl na závěr ministr zahraničí USA.

Navalnyj vypovídá o tom, co se mu přihodilo

Podle údajů německého deníku Spiegel Alexej Navalnyj již dokáže mluvit. Dokonce dokázal detailně popsat, co se mu stalo v letadle.

„Nevíme, odkud Spiegel má tyto informace. Bezpečnostní opatření my zásadně nekomentujeme,“ uvedl pracovník tiskového oddělení v komentáři pro Sputnik.

Spiegel s odkazem na vlastní zdroje rovněž uvedl, že policie v Berlíně zvýšila počet pracovníků, kteří hlídají Navalného v klinice Charité. Německá policie to ale nepotvrzuje.

Podle deníku zpřísnění bezpečnostních opatření souvisí s obavami, že může dojít k dalšímu atentátu na ruského opozičníka.

Co se stalo s Navalným

Dne 20. srpna bylo nuceno letadlo, kterým letěl ruský opoziční politik Alexej Navalnyj z Tomsku do Moskvy, přistát v Omsku. Navalnému se udělalo špatně, po přistání byl naléhavě hospitalizován.

Lékaři v Omsku neodhalili žádné jedy ani stopy jejich přítomnosti v krvi a moči pacienta. Lékaři tak považovali za hlavní dočasnou diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudký pokles hladiny cukru v krvi. Poté byl Navalnyj převezen do Německa, kde mu lékaři diagnostikovali otravu.

Ruský vědec Leonid Rink, který se přímo podílel na vývoji novičoku, řekl Sputniku, že příznaky u Navalného se naprosto liší od otravy touto látkou. Podle jeho názoru jsou pokusy spojit „otravu“ Navalného s novičokem absolutním politickým nesmyslem a Rusku nebudou poskytnuty vzorky, které by „otravu“ mohly potvrdit.

Ruská diplomacie mezitím obvinila německé úřady z masivní dezinformační kampaně.