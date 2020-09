AstraZeneca plánuje zhodnotit účinnost vakcíny ke konci roku

„Do konce roku se máme dozvědět, jestli potenciální vakcína chrání před covidem-19,“ řekl.

Soriot sdělil, že na přesnou diagnózu účastníka testů, u kterého byl dříve zjištěn „nežádoucí účinek“, je potřeba více rozborů. Hlava společnosti AstraZeneca zdůraznil, že data o diagnóze budou předána nezávislé bezpečnostní komisi, která má poté společnosti sdělit, jestli může pokračovat v testech.

„Jedná se o zánětlivý proces segmentů míchy, který se může projevit na různých úrovních, ale obvykle k tomu dochází v úrovni hrudníku. Pokud k tomu dojde, pak je vše, co se nachází níže, může být paralyzováno. A jeden pacient, který tuto vakcínu dostal, měl takový stav. Může se stát, že to má nějakou souvislost s očkováním. Takový zánět je totiž autoimunitním zánětlivým procesem, který může nastat po infekci nebo může být součástí autoimunitního onemocnění. To vyvolává obavy,“ uvedl izraelský imunolog, vedoucí oddělení jeruzalémské Nemocnice Hadasa, profesor Jakov Berkun.

Dříve byla totiž zveřejněna zpráva, že klinické studie vakcíny společnosti AstraZeneca proti koronaviru byly pozastaveny kvůli eventuálnímu nežádoucímu účinku u jednoho z účastníků z Velké Británie. List The Financial Times s odkazem na informované zdroje sdělil, že zkoušky mohou být obnoveny příští týden. Podle údajů zdrojů listu byly pozastaveny poté, co u jednoho z účastníků byla zjištěna vzácná choroba, transverzální myelitis.

Třetí fáze testování vakcíny firmy AstraZeneca vyvinuté spolu s odborníky z Oxfordu byla zahájena v srpnu v USA. Předtím bylo její testování zahájeno ve Velké Británii, Brazílii a JAR. Společnost vyvíjí vakcínu na základě adenovirových vektorů šimpanzů.

V úterý se devět amerických a evropských společností vyvíjejících vakcíny zavázalo , že budou dodržovat přísné vědecké standardy. Prohlášení bylo učiněno údajně kvůli obavám, že politický tlak na rychlé dodání vakcíny na trh povede k laxnímu dodržování bezpečnostních standardů.

V srpnu Evropská komise oznámila, že jedná se šesti výrobci vakcín včetně firmy AstraZeneca. Další firmy jsou Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech/Pfeizer, CureVac a Moderna. V polovině srpna komise oznámila, že dosáhla dohody s britskou farmaceutickou firmou AstraZeneca na dodávky vakcín. Smlouva s britskou firmou poskytne komisi vedle zmíněného počtu vakcín předkupní právo na dalších 100 milionů dávek.